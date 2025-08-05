Nei nuovi episodi de ''La Promessa" Alonso riceverà un inquietante quadro di Cruz che arriverà al palazzo, è stata lei a contattare un pittore e commissionarlo, ma non di certo per un moto di generosità. L'atmosfera al palazzo diventerà cupa e tesa e questo dipinto ad olio darà il via a una serie di eventi al limite del paranormale. Sì, perché nasconde un mistero che forse farà luce sulla morte di Jana, ancora senza un vero sospettato. Cruz, ancora in prigione, non potrà tornare per dimostrare la sua innocenza e forse ha pensato a questo espediente per gridare la sua verità.

Che cosa si nasconde dunque dietro il ritratto?

Alonso e Manuel sconvolti dal quadro di Cruz: anticipazioni 'La Promessa'

Facciamo un riepilogo delle puntate precedenti andate in onda in Spagna: Jana è morta tra le braccia di Manuel in seguito alle ferite riportate da alcuni proiettili. Chi l'ha uccisa? Questo è ancora un mistero. Il sergente Burdina ha arrestato Cruz portandola in prigione con l'accusa di omicidio, ma pare proprio che stavolta lei non c'entri nulla.

Dunque, il vero colpevole si aggira ancora tra le mura del palazzo. Ci si chiede chi possa essere, visto che nessuno quanto la Marchesa poteva odiare così tanto Jana. A scombinare le carte sarà un regalo misterioso che arriverà a La Promessa: Alonso e Manuel riceveranno in dono un pacco che contiene con tutta probabilità la soluzione a questo mistero.

Sarà Alonso a scartare il regalo e resterà senza fiato. In mezzo alla grande sala troneggerà un dipinto a olio che raffigura in maniera iperrealistica sua moglie Cruz. Ma c'è di più.

Il mistero nascosto nel ritratto di Cruz inquieta tutto il palazzo

In un modo alternativo, Cruz farà sentire la sua presenza anche da lontano. Sin da subito, al palazzo aleggerà un'atmosfera strana e inquietante che farà presagire una sorta di disgrazia. Quel viso sembrerà respirare, imponendosi su tutti e tutto. Gli abitanti de La Promessa ne saranno attratti come una calamita e si domanderanno che cosa significhi davvero.

Se Alonso avvertirà una certa malinconia. Manuel proverà una forte rabbia. Il quadro di sua madre Cruz lo riporterà indietro nel tempo, riaprendo vecchie ferite.

Non dimentichiamo poi che è certo della sua colpevolezza e che la odia per averle portato via Jana, in preda alla sua sete di vendetta.

Alonso trova il ritratto sfregiato in pieno viso

Al palazzo inizieranno a verificarsi strani eventi, fino a giungere al culmine: il quadro verrà trovato sfregiato sul viso. Alonso sarà sconvolto, chi può aver commesso un gesto simile? Si metterà così a indagare, inconsapevole che in quel dipinto si nasconde il mistero che porterà con tutta probabilità alla verità sulla morte di Jana e non solo.