Il duca di Carril arriverà a La Promessa per una visita e Vera tremerà perché dovrà servire il caffè a suo padre.

Le anticipazioni rivelano che Vera riuscirà a dare le spalle al duca e a servire senza essere riconosciuta. In primo piano ci saranno anche i grandi progressi che Jana farà con gli insegnamenti della signora Ros. Quest'ultima informerà Cruz spiegando che Jana è pronta per la festa di fidanzamento e potrebbe fare una bella figura, al contrario di quanto la marchesa aveva progettato.

Un ospite inaspettato per Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il duca di Carril andrà a far visita ad Alonso.

Per Vera sarà una situazione davvero molto difficile, perché spetterà a lei servire l'ospite e suo padre la riconoscerebbe senza alcun dubbio. Vera sarà a dir poco disperata e Simona proverà ad aiutarla inventando una scusa. La cuoca spiegherà a Petra che ha bisogno di Vera per un lavoro, ma la governante sarà irremovibile: la ragazza dovrà servire il conte, anche perché la gestione del personale spetta solo a lei. Nel frattempo, Alonso inizierà a chiacchierare con il duca di Carril e coinvolgerà anche Manuel nella conversazione. Il padre di Vera arriverà subito al sodo e spiegherà al marchese che vuole fare degli affari con lui. In quel momento, Vera sarà costretta ad entrare nella stanza per servire il caffè e resterà dietro al duca.

La ragazza approfitterà di un momento di distrazione di suo padre per posare il vassoio sul tavolo e riuscirà a farla franca. Vera rientrerà in cucina in preda all'ansia e racconterà a Lope e Simona di essere riuscita a dare le spalle a suo padre.

I progressi di Jana spaventeranno la signora Ros

Nella puntata de La Promessa in onda il 16 agosto, la signora Ros continuerà ad occuparsi di Jana che farà passi da gigante. La donna convocherà Cruz per parlare da sola con lei: "Sono molto preoccupata, signora", dirà alla marchesa, "Jana impara troppo in fretta". La governante spiegherà a Cruz che la festa di fidanzamento non potrà andare come sperano, perché Jana è pronta per evitare ogni brutta figura.

Cruz sarà piuttosto scettica e continuerà a sostenere che Jana non è pronta per affrontare un evento di tale portata, ma Gloria le assicurerà che si sta sbagliando. "Jana è un pesce fuor d'acqua e finirà per esplodere", dirà la marchesa, sicura delle sue idee.

La fuga di Vera da un padre disonesto

Vera non può assolutamente incontrare suo padre, perché è scappata dal suo palazzo molti mesi fa. La ragazza ha trovato alla Promessa una vera e propria famiglia ed è felice di svolgere il suo lavoro da cameriera. Vera ha confidato le sue vere origini a Lope e poi anche Candela e Simona sono venute a conoscenza della sua storia. Anche la madre della ragazza, la duchessa di Carril, ha scoperto dove si nasconde.

All'inizio la donna ha reagito molto male e ha tentato di riportare Vera a casa, ma poi si è arresa. La ragazza ha spiegato che è scappata a causa di suo padre, un uomo che ha imbrogliato diverse persone e a cui ha rubato del denaro prima di lasciare il palazzo. Adesso il duca di Carril è furioso con Vera e certamente se la vedesse per lei sarebbero guai.