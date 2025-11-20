Pia scoppierà in lacrime alla notizia della partenza di Romulo nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti prego non andare via", gli dirà sperando di fargli cambiare idea.

Le anticipazioni rivelano che Romulo deciderà di smettere di lavorare per costruire una vita con Emilia, il suo grande amore di gioventù. La prima a saperlo sarà Pia che non potrà fare a meno di provare nostalgia per il suo amico, anche se sarà felice per lui.

Grande svolta per la vita di Romulo con l'arrivo di Emilia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che arriveranno grandi novità per Romulo.

Quando Catalina darà alla luce i due gemelli, Leocadia penserà di assumere un'infermiera che si occupa della madre e dei neonati. Al palazzo arriverà Emilia, il grande amore che Romulo aveva lasciato molti anni prima. La donna sarà subito simpatica a tutti, ma con il maggiordomo sarà sin da subito chiara una certa tensione. In un primo momento, Romulo farà finta di non conoscere Emilia, ma ad un certo punto sarà costretto ad affrontare il passato. Ad esigere un chiarimento sarà la donna che metterà alle strette Romulo per sapere il motivo che lo ha spinto a lasciarla senza alcuna spiegazione. L'uomo esiterà, ma alla fine ammetterà di aver preferito la carriera all'amore. Emilia non nasconderà la sua grande sofferenza e farà presente a Romulo che pur avendo avuto tante soddisfazioni nella vita ha sempre avuto il rimpianto di quello che potevano costruire insieme.

Per qualche giorno i due saranno distanti, soprattutto perché il maggiordomo non vorrà rimettere tutto in discussione. Alla fine, però, i sentimenti saranno più forti di tutti e Romulo ed Emilia si lasceranno andare al loro grande amore. Il destino giocherà a favore della coppia, perché per Alonso, superata la grave crisi economica, arriverà il momento di restituire a Romulo il prestito che gli aveva fatto tempo fa. Il maggiordomo vedrà tutto questo come un segno e prenderà una decisione importantissima.

La decisione di Romulo e la reazione di Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Romulo deciderà di andare via con Emilia e costruire insieme quel futuro che lui stesso aveva negato anni prima.

I due saranno più felici che mai, ma la nostalgia busserà alla porta del maggiordomo. Dopo tanti anni di servizio impeccabile, infatti, per Romulo sarà molto difficile lasciare il suo lavoro e i colleghi. La prima persona con cui l'uomo si confiderà sarà Pia, sua grande amica da sempre. La donna si accorgerà di un cambiamento nell'umore di Romulo che sarà più silenzioso del solito e gli chiederà spiegazioni. Lui, a quel punto, le parlerà del suo progetto: "Lascio La Promessa", le dirà. Per Pia sarà come un fulmine a ciel sereno e proverà a convincere Romulo a cambiare idea: "Troveremo un lavoro per Emilia qui", dirà. Il maggiordomo però sarà chiaro: "Non è quello che vogliamo, ci ho pensato a lungo".

L'uomo spiegherà che non vuole più lavorare e non vuole ripetere l'errore del passato: "Metto l'amore al primo posto". Pia sarà felice per il suo amico ma scoppierà a piangere: "Ti prego non andare via", dirà, "Tu sei La Promessa". Romulo consolerà Pia e le dirà che tutti loro sono importanti per il palazzo: "Non piangere, il palazzo è in buone mani". Pia assicurerà il suo amico di essere molto felice per lui, anche se le lacrime potrebbero far sembrare il contrario.

Pia e Romulo: un'amicizia storica de La Promessa

Tra Pia e Romulo c'è sempre stato un rapporto speciale in tutte le stagioni de La Promessa. Il maggiordomo e la ex governante si sono sostenuti a vicenda nei momenti peggiori e hanno dimostrato una lealtà rara.

Quando Pia ha sposato Gregorio e lui si è rivelato un violento, Romulo ha salvato la vita alla sua amica e ha fatto finire in carcere suo marito. Per Pia è stata la fine di un incubo e la sua gratitudine per il maggiordomo è stata grande. I guai di Pia, però, sono tornati quando Gregorio è uscito dal carcere fingendo di voler tornare con lei. L'uomo ha iniziato a perseguitare la ex governante e anche una volta è stato Romulo a mettere fine a questa persecuzione. L'uomo si è macchiato di un delitto e ha tolto la vita a Gregorio ed è finito anche in carcere. In molti hanno pensato che tra Pia e Gregorio ci fosse più di un'amicizia, soprattutto da parte del maggiordomo. Il ritorno di Emilia, tuttavia, metterà a tacere ogni dubbio e confermerà che tra lui e Pia c'è sempre stato un sincero affetto.