Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo sabato 22 novembre 2025.

L'appuntamento con la soap opera continuerà a trovare spazio nella fascia del pomeriggio seppur con una importante variazione legata alla durata complessiva di messa in onda.

Da questa settimana, infatti, a trainare le nuove puntate della serie turca sarà l'appuntamento con Forbidden Fruit, previsto subito dopo Beautiful.

Cambio programmazione per La forza di una donna sabato 22 novembre

Il sabato pomeriggio di Canale 5 cambia conformazione a partire dal 22 novembre, giorno in cui - subito dopo la messa in onda di Beautiful - non ci sarà spazio per la nuova puntata extra-large de La forza di una donna in prima visione.

La serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp infatti sarà trasmessa in forma ridotta, dato che Mediaset ha scelto di tagliarne la durata di un'ora rispetto al solito.

A differenza di quanto è accaduto nel corso delle settimane precedenti di programmazione, la serie turca non sarà più trasmessa per due ore nel palinsesto pomeridiano del sabato, bensì verrà ridotta a una singola ora di programmazione.

La soap opera La forza di una donna ridotta di un'ora in daytime

Il nuovo pomeriggio del sabato di Canale 5, dal 22 novembre, sarà caratterizzato dalla messa in onda di Beautiful alle 13:45 seguita poi alle 14:30 da un episodi inedito ed extra-large di Forbidden Fruit, che conquista così il daytime del fine settimana con una puntata della durata di un'ora.

A seguire, alle 15:30, andrà in onda la nuova puntata de La forza di una donna, posizionata come traino del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin che si conferma leader indiscusso della propria fascia oraria nel weekend con una media di oltre 2,2 milioni di spettatori fissi a settimana.

Nel pomeriggio feriale, invece, l'appuntamento con la soap opera continuerà a essere trasmesso nello slot orario che va dalle 16:05 alle 16:25 circa.

Nuovo record di ascolti per La forza di una donna nel daytime di Canale 5

In attesa dei nuovi episodi, lo scorso 17 novembre è arrivato un nuovo record di ascolti per La forza di una donna nel daytime feriale di Canale 5.

La soap, trasmessa subito dopo Uomini e donne di Maria De Filippi, ha ottenuto un ascolto di circa 2,3 milioni di spettatori arrivando a toccare il 27% di share, con punte del 29% durante la messa in onda.

Ottimo numeri dal punto di vista Auditel che hanno permesso a Canale 5 di staccare di oltre 10 punti percentuali l'appuntamento con Il Paradiso delle signore trasmesso in daytime su Rai 1.

La rete ammiraglia Mediaset trionfa nel primo pomeriggio

La scelta dei vertici del Biscione di posizionare la serie turca nel pomeriggio feriale, seppur con episodi di brevissima durata, si sta rivelando vincente dal punto di vista degli ascolti.

Lo scorso anno, infatti, la fascia oraria di Canale 5 dalle 16 alle 16:45 circa registrata una media di circa 1,5 milioni di spettatori grazie al daytime di Amici, fermo a una media del 16-18% di share.

Numeri che permettevano alla soap di Rai 1 con Roberto Farnesi, Pietro Masotti ed Emanuel Caserio di superare ampiamente l'ascolti di Canale 5, grazie a una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno fissi pari a uno share del 19-22%.

Quest'anno, invece, la tendenza si è invertita e Mediaset è tornata a prendersi la leadership di quella fascia oraria, assicurando un buon traino sia all'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi sia al talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi dalle ore 17 in poi, contro La Vita in diretta.