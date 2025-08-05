Maria confesserà a don Samuel che non è più fidanzata nella puntata de La Promessa di lunedì 11 agosto: "Io e Salvador ci siamo lasciati".

Le anticipazioni rivelano che Maria sarà pronta a voltare pagina e riprendere in mano la sua vita. Nel frattempo, Curro sarà molto chiaro con Julia: anche se la sposerà, non la amerà mai. Simone, invece, convincerà Pelayo a restare al palazzo fino al parto di Catalina.

Curro spegnerà le speranze di Julia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Julia parleranno delle loro nozze. La ragazza sembrerà ormai rassegnata al suo destino e anche Curro non vedrà altra via d'uscita.

Il signorino, tuttavia, sentirà il bisogno di dire la sua a Julia: "Non meriti tutto questo", dirà commosso, "Tra noi c'è un legame indissolubile, ma io non ti amo e non ti amerò mai". Julia spiegherà che neanche lei prova amore per Curro ma spera che con il tempo possa nascere qualcosa di importante tra loro. Il ragazzo escluderà questa possibilità: "L'unica cosa che posso darti è il rispetto". Nel frattempo, La signora Ros darà a Jana lezioni di bon ton a tavola. La governante insegnerà alla futura moglie di Manuel come si utilizzano correttamente le posate. Jana sorprenderà la sua maestra per la sua preparazione eccellente nel conoscere come si sistemano le posate, ma dovrà imparare anche ad usarle senza fare figuracce.

Pelayo accetterà la richiesta di Simona

Nella puntata de La Promessa di lunedì 11 agosto, ci sarà spazio anche per Maria. Don Samuel le chiederà se durante il suo giorno libero la ragazza abbia visto il suo fidanzato. Maria sarà in imbarazzo e spiegherà al prete che non ha nessun ragazzo. "Io e Salvador ci siamo lasciati", dirà la cameriera a Samuel che le assicurerà che può confidarsi con lei. Ci sarà ampio spazio anche per Pelayo che sarà convocato da Simona per un argomento molto delicato. La cuoca spiegherà al conte di essere molto legata a Catalina, avendola vista nascere, e gli dirà che la ragazza si è confidata con lei. Simona dirà a Pelayo che la ragazza è molto triste perché vorrebbe restare a La Promessa almeno fino al parto.

In lacrime, la cuoca chiederà a Pelayo di accontentare la richiesta e aspettare di lasciare il palazzo dopo la nascita del bambino. Il conte si lascerà convincere e accetterà la richiesta di Simona.

Maria e Salvador: un grande amore senza lieto fine

La storia d'amore tra Maria e Salvador ha fatto sognare a lungo i fan de La Promessa, ma per loro non c'è stato un lieto fine. I due hanno superato la distanza della guerra, quando Salvador è partito lasciando quasi senza speranza Maria. Al palazzo, infatti, è giunta la notizia della morte del giovane e per la ragazza è stato davvero terribile affrontare tutto. Ad aiutarla è stato Lope con cui c'è stata anche una breve relazione, ma quando Salvador è tornato, Maria si è accorta di amare ancora il suo fidanzato.

I due hanno deciso di sposarsi, ma dopo la guerra sono arrivate le regole de La Promessa ad ostacolare il loro amore. Per celebrare le nozze tra membri della servitù, infatti, era necessario aspettare i festeggiamenti per Catalina e Pelayo che avevano la priorità. La lunga attesa ha portato l'entusiasmo di Maria e Salvador a raffreddarsi e il colpo finale è arrivato con una proposta di lavoro. Il ragazzo ha ricevuto un'offerta di un salto di carriera presso un altro palazzo e ha colto al volo l'occasione per costruire un futuro migliore per lui e Maria. Questa volta, però, l'amore non è bastato e vedersi solo raramente ha portato alla fine della relazione.