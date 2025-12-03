Doruk sceglierà Arif come padrino della sua circoncisione nelle prossime puntate de La forza di una donna: la decisione non renderà felice Sarp che non potrà fare altro che accettare.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif sarà onorato di avere un compito così importante. A lui, infatti, spetterà stare accanto a Doruk e assisterlo durante l'operazione. Il bambino sarà molto felice per la sua festa, ma il clima sarà pessimo, soprattutto per Bahar che vedrà le foto di Sarp e Sirin in intimità.

Bahar vedrà le foto compromettenti di Sarp e Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la festa di circoncisione di Doruk sarà piuttosto movimentata e ne succederanno di tutti i colori.

Il grande evento si terrà in un periodo molto complicato per Bahar che, esasperata dalla gelosia di Arif e Sarp deciderà di non stare con nessuno. Il rifiuto della donna, tuttavia, non basterà a tenere a bada la rabbia dei due rivali che non si sopporteranno e che abiteranno nello stesso palazzo. Sarp, infatti, per stare vicino alla sua famiglia, ignorerà la volontà di Bahar e prenderà in affitto l'appartamento al piano di sopra al suo. Il clima, quindi, sarà molto teso e a peggiorare le cose sarà l'arrivo della polizia che porterà Sarp in caserma proprio il giorno della festa di Doruk. Il bambino sarà molto triste per l'assenza del padre e passerà tutto il tempo in attesa del suo ritorno, ma nel frattempo per lui arriverà Nezir.

Vedere Korkmaz sarà una grandissima gioia per Doruk che a lui terrà davvero tantissimo. Tra gli invitati, arriveranno anche Piril, Ali e Omar che porteranno un bellissimo regalo al festeggiato. Sirin, come sempre, si divertirà a creare tensione e rovinerà la festa a tutti.

La festa di Doruk a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin rivelerà a Bahar che ci sono delle foto compromettenti di Sarp con lei. La donna insisterà per vederle e per lei ci sarà l'ennesimo crollo, anche se Enver e Piril le assicureranno che si tratta di immagini false. Bahar non riconoscerà più in Sarp l'uomo sincero di tanto tempo fa e soffrirà per questo. Dopo diverse difficoltà, finalmente arriverà il medico per la circoncisione e la cerimonia potrà avere inizio.

Prima, però, Doruk avrà una richiesta molto speciale da fare e la confiderà ad Hatice. "Voglio Arif come padrino", dirà il bambino alla donna mettendola in seria difficoltà. La nonna di Doruk sarà in imbarazzo e gli dirà che dovrà parlarne con i suoi genitori. Nel frattempo, Sarp sarà rilasciato e tornerà appena in tempo per la cerimonia. Per lui, però, ci sarà un'amara sorpresa: Doruk gli andrà incontro dicendogli di aver scelto Arif. Sarp esiterà, ma non potrà negare a suo figlio una scelta così importante, quindi ingoierà il rospo. Per Arif sarà un grande onore e andrà subito in camera di Doruk per assisterlo in questo momento importante.

Perché Doruk invita Nezir alla sua festa?

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Arif ha rapito Doruk, Bahar e Nisan e li ha portati alla villa.

L'obiettivo dell'uomo è arrivare a Sarp e quindi non ha nessuna intenzione di fare del male alla sua famiglia. Nezir ha sistemato Bahar e i bambini in una grande e lussuosa stanza e consuma con loro ogni pasto facendo apparecchiare una ricca tavola con tante prelibatezze. Doruk ha avuto paura soltanto al suo arrivo, quando Nezir sembrava troppo serio. Con il passare dei giorni, però, il bambino con la sua dolcezza ha saputo intenerire anche un uomo chiuso come lui. Tra i due è nato uno splendido rapporto ed è per questo che Doruk inviterà Nezir alla sua festa di circoncisione.