Jana perderà la vita tra le braccia di Manuel nelle puntate de La Promessa in onda a dicembre: sarà un duro colpo per tutta la famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Jana sarà raggiunta da un colpo di arma da fuoco, ma non morirà subito. Dopo giorni di coma la ragazza si risveglierà per qualche minuto e si tornerà a sperare per lei. All'improvviso, però, ci sarà un peggioramento che non le lascerà scampo.

Jana pronta a rivolgersi alla polizia per capire chi mente tra Cruz e Leocadia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto il pubblico dovrà dire addio a Jana, la protagonista che sin dalla prima puntata ha fatto commuovere tutti con la sua storia.

La moglie di Manuel mostrerà di avere molto coraggio, tanto che accuserà Cruz di aver tolto la vita a sua madre e a Tomas. La marchesa proverà a mettere in guardia la ragazza dicendole che Leocadia la sta manipolando, ma non servirà a nulla. Jana, ormai, sarà convinta che Cruz sia l'artefice di tutti i delitti de La Promessa, tanto che sarà pronta a rivolgersi alla polizia. La ragazza darà un'ultima possibilità alla marchesa, chiedendo un confronto a tre con Leocadia e capire chi delle due stia mentendo, visto che le donne si accuseranno a vicenda. La signora Figueroa, però, dimostrerà di essere molto più furba della marchesa perché quando Jana minaccerà di rivolgersi alle forze dell'ordine non farà una piega.

Cruz, al contrario sarà furiosa e avrà uno scontro acceso con sua nuora. Quella sera, sarà l'ultima per Jana che nel giro di poche ore sarà raggiunta da un proiettile nella sua stanza. A trovarla riversa sul pavimento sarà Manuel che sarà a dir poco terrorizzato e urlerà con tutta la sua voce, in cerca di aiuto. Jana non morirà, almeno non subito, e il medico si occuperà di lei anche se la situazione resterà gravissima.

L'addio che scuoterà La Promessa e cambierà tutto

Nelle puntate de La Promessa di dicembre, la tensione al palazzo sarà alle stelle. Tutti saranno in pena per Jana e pregheranno per il suo risveglio. Nel frattempo, La polizia inizierà le sue indagini e a tal proposito il sergente Burdina rinchiuderà Cruz in una stanza, per evitare che possa inquinare eventuali prove.

Sarà la marchesa, infatti, la principale sospettata del tentato omicidio. Nel giro di pochi giorni, Jana si risveglierà riaccendendo in tutti una grandissima speranza a La Promessa. Il medico dirà a Manuel e Curro che la ragazza è fuori pericolo, anche se riprenderà conoscenza per pochi minuti. La raccomandazione sarà solo una: fare in modo che Jana resti sempre idratata. Curro e Manuel resteranno al suo capezzale per giorni, ma all'improvviso un peggioramento sarà fatale. Jana morirà tra le braccia di suo marito che cadrà nella più totale disperazione. La perdita sarà insopportabile per Curro, ma anche per Maria che dopo la perdita della sua amica perderà il sorriso e la voglia di fare.

Le indagini di Jana e il doppio gioco di Leocadia

Nelle puntate de La Promessa in onda in questi giorni, Jana ha già scoperto il collegamento tra la stanza segreta e quella di Cruz. Dopo aver confidato a Leocadia di essere la figlia di Dolores, Jana ha ricevuto da lei delle preziose informazioni. Insieme, le due hanno ricostruito tutti i fatti e sono giunti alla conclusione che Cruz abbia ordinato l'omicidio di Dolores e rapito Curro per darlo a Eugenia, la sorella della marchesa che non poteva avere figli. Inoltre, Jana ha capito che Cruz ha tolto la vita a Tomas perché il signorino le aveva promesso che le avrebbe rivelato la verità sulla morte di sua madre. Quello che Jana non sa è che Leocadia la sta manipolando per fare in modo che Cruz finisca in prigione per il suo omicidio.