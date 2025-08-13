Le anticipazioni turche sul finale di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz si troverà a vivere uno dei momenti più bui della sua vita.

Dopo la morte di Halit, la donna prenderà in mano le redini della propria esistenza e riuscirà a ritrovare il sorriso grazie a Dogan, un ricco uomo d’affari con il quale inizierà una storia d’amore.

Il destino, però, si accanirà contro la coppia: nelle puntate conclusive della soap, Doğan sarà colpito da un grave malore e verrà ritrovato senza vita dalla moglie.

Yildiz cambia vita con Dogan: anticipazioni Forbidden Fruit sul finale

Gli episodi che porteranno al finale di Forbidden Fruit vedono Yildiz al centro dell'attenzione: la donna, dopo la morte di Halit, avrà modo di riprendere in mano le redini della sua vita e lo farà voltando pagina grazie a un nuovo amore.

Trattasi di Dogan, un uomo d’affari che riuscirà a permetterle di ritrovare il sorriso di una volta e con il quale diventerà mamma per la seconda volta.

I due vivranno una storia d'amore serena e Yildiz diventerà amica inseparabile di Ender, con la quale stringerà degli accordi importanti dal punto di vista professionale, che le permetteranno di stravolgere la sua vita.

Yildiz trova il corpo senza vita di il marito nel finale di Forbidden Fruit

Le anticipazioni turche sul finale di Forbidden Fruit, però, rivelano che il destino si accanirà nuovamente contro Yildiz e per lei non ci sarà un lieto fine.

Dogan comincerà ad accusare dei fastidi al petto ma, inizialmente, preferirà non dare adito alla cosa e non vorrà mettere al corrente Yildiz di quanto sta succedendo per evitare di allarmarla.

Il colpo di scena, però, ci sarà quando, un pomeriggio, l'uomo comincerà ad accusare che lo farà collassare.

Dogan si accascerà al suolo e verrà ritrovato ormai senza vita da Yildiz: una scena drammatica per la protagonista, costretta a dover dire addio per sempre al grande amore della sua vita.

La soap opera turca si ferma solo il 15 agosto nella programmazione di Canale 5

In attesa di questi episodi inediti della soap, l'appuntamento con Forbidden Fruit per questa estate si fermerà soltanto nel pomeriggio del 15 agosto.

La serie non sarà in onda a Ferragosto per lasciare spazio alla messa in onda di un film sentimentale che occuperà lo slot orario che va dalle 14:15 alle 16:20 circa.

I nuovi episodi saranno in onda regolarmente dal 18 agosto e, per tutta la stagione autunnale, la serie turca è confermata in palinsesto nello slot orario che va dalle 14:15 alle 14:45 circa, prima di Uomini e donne.