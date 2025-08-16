Due anni dopo aver vinto la settima edizione del Grande Fratello VIP, Nikita Pelizon è ora tornata a raccontarsi con chiarezza. La modella e cantante ha rivelato, in un'intervista al portale Fanpage, di aver ricevuto significativamente meno del montepremi del reality annunciato: “I 100mila euro erano quasi utopici, ne ho ottenuti solo 38mila”, ha confessato. Una parte consistente, circa 50mila euro, è stata devoluta in beneficenza all’associazione Marevivo, mentre il resto è stato destinato alle spese personali e al supporto legale per difendersi dalle accuse ricevute durante l’esperienza televisiva.

Questo gesto evidenzia non solo la sua generosità, ma anche la sua volontà di ricostruirsi con dignità.

Una rinascita dopo l’operazione: tra musica e nuovi sogni

La vita di Nikita Pelizon, tuttavia, è cambiata anche per motivi di salute. A marzo del 2025 ha subìto un delicato intervento al cuore che l’ha costretta a rallentare drasticamente. “Ho dovuto fermarmi, ho meno energia, ma da settembre tornerò ad allenarmi”, ha raccontato, mostrando il suo approccio resiliente alla ripresa, rivelando che non può né bere né tantomeno fumare. L'ex gieffina si è accorta che vi erano problemi quando, dopo aver girato il videoclip del suo singolo musicale dal titolo Unika, giunta a casa è caduta perdendo i sensi.

Durante i mesi di recupero, ha sospeso diversi impegni: ha chiuso il suo brand, interrotto mostre d’arte e progetti motivazionali, concentrandosi sulla guarigione. Eppure, la creatività è rimasta il suo faro: oggi si dedica alla musica, pubblicando brani che riflettono la sua identità artistica. E guarda al futuro con curiosità: “Vorrei tornare in televisione, sia partecipando a un nuovo reality sia magari come opinionista”, ha dichiarato.

Nikita Pelizon tra polemiche passate e nuove prospettive

Nel parlare di sé in questa intervista, Nikita Pelizon non ha dimenticato le tensioni vissute nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip, in particolare con Oriana Marzoli, di cui ha detto: "Se dovessi cambiare fidanzato ogni mese, avrei difficoltà a non confondermi con i nomi.

Non so fino a che punto Oriana sia in grado di spingersi pur di arrivare a una vittoria, basta pensare a come ha iniziato il percorso al GF. Ci ha provato prima con Antonino Spinalbese, un'ottima strategia visto che lui era l'ex di Belen Rodriguez e se ne sarebbe parlato, poi con Luca Onestini e infine con Daniele Dal Moro".

Oggi però, l'attenzione di Nikita Pelizon è rivolta altrove: consapevole del proprio cammino e desidera mostrare una versione più autentica di sé.