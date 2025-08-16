Sumru toglierà la vita a Gurcan nelle prossime puntate de La notte nel cuore: sarà costretta a difendersi dalla violenza del suo datore di lavoro.

Le anticipazioni rivelano che Gurcan non si rivelerà affatto l’uomo gentile che Sumru immaginava. Confesserà di averla assunta solo per il forte interesse che nutriva nei suoi confronti. La donna rifiuterà con decisione le sue avance, ma lui diventerà sempre più insistente fino a tentare di abusare di lei.

L'incubo si ripeterà per Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Sumru i problemi continueranno.

Quello che per lei sembrava un aiuto del destino presto si rivelerà un incubo: Sumru credeva di aver trovato in Gurcan un amico fidato. Il datore di lavoro presto mostrerà il suo vero volto e sarà spaventoso. Tutto avrà inizio quando busserà alla porta di Sumru e si auto inviterà a cena da lei. Nel giro di poco tempo, sarà molto chiaro che Gurcan abbia un interesse non ricambiato dalla sua dipendente. Sumru sarà chiara e rifiuterà le attenzioni di Gurcan, ma lui continuerà a importunarla. Le sembrerà di rivivere l'incubo vissuto anni prima con il primo marito e si chiuderà in una delle stanze della casa. Gurcan sarà sul punto di abusare di Sumru, quando lei prenderà un coltello e gli toglierà la vita per difendersi.

Sarà sconvolta dall'azione appena compiuta e, in preda al panico, chiederà aiuto all'unica persona che le ha mostrato amicizia sincera: Tahsin.

Tahsin pronto a correre da Sumru

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Tahsin arriverà nell'appartamento di Sumru e troverà la donna molto scossa. "È successa una cosa terribile", dirà in lacrime, indicando il corpo di Gurcan, "Ha tentato di abusare di me". Sumru spiegherà a Tahsin cosa è accaduto negli ultimi istanti di vita di Gurcan, quando le ha rivelato che l'aveva assunta con uno scopo ben preciso sin dall'inizio. Tahsin proverà a farla calmare, decisa a chiamare la polizia e costituirsi. "Ti ho chiamato per avere il tuo supporto", dirà la donna.

I piani dell’uomo, però, non saranno affatto gli stessi di Sumru, ma la inviterà a fidarsi di lui. "Gurcan è caduto da solo", dirà, "Samet ti rovinerebbe se andassi a costituirsi".

Sumru si fidava molto di Gurcan

Nelle puntate precedenti, Samet ha cacciato di casa Sumru e Nihayet, che si sono ritrovate all'improvviso senza soldi e casa. Le due hanno trovato ospitalità da Enise, che ha offerto loro tutto il sostegno possibile, ma Sumru ha subito provato a ricominciare da zero. La donna ha bussato a tutti gli alberghi della zona ma, nonostante la sua grande esperienza nel campo, nessuno le ha offerto un lavoro. Samet ha fatto terra bruciata intorno alla moglie, colpevole di non avergli detto per anni che aveva avuto e abbandonato i suoi due figli, Melek e Nuh. L'unico che non ha chiuso le porte a Sumru è stato Gurcan, il proprietario di un negozio di tappeti che l'ha assunta come commessa e si è presentato a lei come un uomo gentile e premuroso.