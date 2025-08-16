Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che Doruk incontrerà suo padre Sarp durante una visita a Enver, ricoverato in ospedale dopo un intervento al cuore. Il bambino, nonostante l’ordine di Arif di tacere, racconterà a Bahar della sua scoperta.

Enver accusa un infarto durante la fuga con Sarp

Enver obbligherà Sirin a organizzargli un incontro con Sarp, dopo aver scoperto che è ancora vivo. Suat, dopo essere stato messo in allerta da Sirin, chiederà ai suoi uomini di impedire tale confronto. Durante l'incontro tra i due, gli uomini di Suat li seguiranno e proprio durante la fuga, Enver accuserà un infarto.

In ospedale, verrà sottoposto a un intervento chirurgico di bypass. Sarp avrà modo d'incontrare Hatice e Sirin, che lo inviteranno ad andare via, timorose che Bahar scopra che è ancora vivo. Lui non darà ascolto a tali consigli e si presenterà il giorno successivo in ospedale per restituire il cellulare di Enver a Hatice, caduto nella sua tasca dopo l'infarto.

Doruk incontra suo papà fuori dall'ospedale

Fuori dalla clinica, Sarp incontrerà Doruk in compagnia di Arif. Sarp non saprà che si tratta di suo figlio. Dopo alcuni momenti di smarrimento, il bambino lo chiamerà papà. Arif avrà dei dubbi sulla reale identità di Sarp, nonostante abbia notato la somiglianza con la foto che Bahar ha a casa sua.

L'uomo cercherà di convincere il bambino che probabilmente si è sbagliato, ma senza successo. Doruk rivelerà alla madre di aver visto Sarp, anche se Arif gli aveva consigliato di mantenere il silenzio. Nisan sarà talmente felice da correre fuori dall'ospedale per vedere se c'è davvero suo padre, ma dell'uomo non ci sarà traccia, poiché si sarà precipitato a casa: il corpo senza vita di Julide è stato trovato in piscina. Piril farà credere a Sarp che la donna sia annegata dopo aver tentato di uccidere i suoi nipoti. Allo stesso tempo, gli uomini di Suat seppelliranno il cadavere di Julide nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk, impedendo a Sarp di avvicinarsi alla realtà.

Julide ha estorto del denaro a Suat

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda ad agosto su Canale 5, Bahar ha avuto notevoli problemi economici aggravati dalla rottura dello scaldabagno. Enver ha provato a tranquillizzarla grazie alla vendita di alcune camicie che sta cucendo per Abbas, ma quest'ultimo non ha pagato l'ordine.

Infine, Julide ha cercato di estorcere sempre più denaro a Suat per tenere la bocca chiusa su Bahar e i bambini.