Nuova pausa in arrivo per Il Paradiso delle Signore. Dopo lo stop natalizio, la soap di Rai 1 si ferma anche nella settimana di Capodanno: nessuna puntata inedita sarà trasmessa da lunedì 29 dicembre 2025 a venerdì 2 gennaio 2026. La decisione rientra nella programmazione festiva della rete ammiraglia, che in questi giorni lascerà spazio a film e speciali pomeridiani. I nuovi episodi torneranno regolarmente in onda a partire da lunedì 5 gennaio 2026, nel consueto slot del daytime feriale intorno alle 16.10, subito dopo La Volta Buona.

La pausa arriva in un momento narrativo particolarmente delicato, con diverse storyline rimaste in sospeso prima dello stop, alimentando l’attesa del pubblico per la ripresa del racconto nel nuovo anno.

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda dal 29 dicembre

La Rai ha confermato che Il Paradiso delle Signore non è previsto nel palinsesto pomeridiano di Rai 1 dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. Dopo la sospensione iniziata il 24 dicembre, la soap resta dunque ferma anche nei giorni immediatamente successivi alle festività natalizie e fino a Capodanno.

Al suo posto, Rai 1 propone una programmazione cinematografica pensata per il periodo festivo, con titoli come Conciati per le feste, Amore sul Danubio – L’arte d’amare, Papà per amore, Lassie torna a casa e Lassie – Una nuova avventura. Una scelta che segue una tradizione consolidata del daytime Rai durante le festività, con l’obiettivo di offrire contenuti autoconclusivi e adatti a un pubblico più ampio e trasversale.

Dove eravamo rimasti prima della pausa

Le ultime puntate andate in onda prima dello stop hanno intrecciato l’atmosfera natalizia con tensioni sempre più forti. Marcello ha incontrato serie difficoltà nel rientrare da Rosa, mentre Adelaide è rimasta in Svizzera, con Barbieri bloccato allo chalet. Umberto, inquieto e provato, ha deciso di partire, spinto anche da Tancredi, che continua a muovere le sue pedine con attenzione.

Nel grande magazzino, invece, il Natale ha portato momenti più luminosi: Ciro si è impegnato nell’organizzazione delle festività, Fulvio ha preparato una sorpresa per Caterina e Delia ha aiutato Botteri a scegliere un regalo per Teo. Fili narrativi apparentemente più leggeri che si intrecciano però a dinamiche sentimentali e familiari tutt’altro che risolte, destinate a tornare centrali alla ripresa delle puntate nel 2026.

L’andamento di ascolti e share a dicembre 2025

Nel corso del mese di dicembre 2025, Il Paradiso delle Signore ha confermato il suo ruolo di pilastro del daytime di Rai 1. Pur senza entrare nel dettaglio dei dati numerici, l’andamento degli ascolti è rimasto stabile e coerente con quello delle settimane precedenti, dimostrando una forte fedeltà del pubblico anche in un periodo tradizionalmente complesso come quello delle festività.

La soap ha continuato a registrare un buon riscontro in termini di share nella fascia pomeridiana, beneficiando sia della continuità narrativa sia dell’affezione costruita nel tempo. La pausa di fine anno, quindi, non rappresenta un rallentamento ma una scelta di palinsesto fisiologica, in vista di una ripartenza a gennaio che punta a mantenere alto l’interesse degli spettatori e a rilanciare le trame più attese.