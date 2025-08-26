Al termine della consueta pausa estiva, sulla rete ammiraglia Rai torneranno in onda diversi programmi di punta, ma ci sarà spazio anche per alcune novità di palinsesto. Tra i programmi più attesi spicca Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, tornerà in onda a partire dal 27 settembre. Grande attesa anche per la nuova edizione di Domenica In, il talk show di Mara Venier, farà ritorno sul piccolo schermo dal 14 settembre.

Rai 1: i programmi di punta e le fiction più attese

Dal game show Affari Tuoi ai Tim Music Awards, fino al ritorno di Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle: la prima rete Rai punta su intrattenimento e grandi eventi.

  • Dal 2 settembre tornerà Affari Tuoi con Stefano De Martino.

  • L’8 settembre ripartirà Uno Mattina News con Tiberio Timperi.

  • A metà mese spazio alla musica con i Tim Music Awards (12 e 13 settembre) e con lo speciale Pino è - Il viaggio del musicante (20 settembre).

  • Dal 26 settembre tornerà Tale e Quale Show con Carlo Conti, mentre il giorno dopo Milly Carlucci riporterà in pista Ballando con le Stelle.

  • Tra gli eventi speciali, il 26 ottobre ci sarà il Prix Italia, dal 14 novembre The Voice Senior e, a fine novembre, lo storico Zecchino d’Oro.

Sul fronte delle fiction, Rai 1 proporrà nuove storie e seguiti molto attesi:

  • Dal 2 settembre torna Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta.

  • Dal 14 settembre debutta La Ricetta della Felicità, miniserie in quattro puntate.

  • Dal 21 settembre spazio a Cuori 3, mentre dal 6 ottobre toccherà a Makari 4.

  • Il 2 novembre arriverà Balene con Veronica Pivetti e Carla Signoris, seguita da Un Professore 3 dal 20 novembre.

  • Grande attesa anche per Sandokan con Can Yaman, in onda dal 1 dicembre.

Rai 2: intrattenimento e nuovi format

La seconda rete Rai si conferma la casa dell’intrattenimento leggero e delle novità.

  • A settembre partiranno Boss in Incognito, condotto quest’anno da Elettra Lamborghini, e il nuovo show Freeze con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.

  • Dal 14 settembre arriva BellaMa’ di sera, spin-off serale del programma di Pierluigi Diaco.

  • In autunno debutterà Lo spaesato con Teo Mammuccari, mentre Francesca Fagnani tornerà con Belve e lo spin-off Belve Crime.

  • A novembre, invece, spazio a Gli scatenati, nuovo format condotto dai The Jackal con protagonisti un gruppo di bambini pronti a metterli alla prova.

Rai 3: approfondimento e cultura

La terza rete manterrà la sua identità informativa e culturale, con alcune novità interessanti.

  • Dal 22 settembre Massimo Giletti condurrà Lo Stato delle Cose in prima serata il lunedì.

  • Dal 10 settembre torna Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli, mentre dal 16 ottobre Geppi Cucciari riporterà in tv Splendida Cornice.

  • Il 9 ottobre Francesca Fialdini debutterà con Attenti al libro, mentre dal 4 novembre ripartirà Amore Criminale con Veronica Pivetti.

  • Confermati anche FarWest con Salvo Sottile, Sapiens con Mario Tozzi, Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini e Report con Sigfrido Ranucci.

  • Tra le novità di fine anno, il 27 dicembre ci sarà La Città Ideale con Massimiliano Ossini, in onda il sabato sera.

Tra tradizione e innovazione

Il palinsesto Rai per l’autunno 2025-2026 si presenta dunque come un mix di tradizione e innovazione: da un lato grandi classici come Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e le fiction di successo, dall’altro nuovi format pronti a testare la risposta del pubblico. Una stagione che promette di regalare emozioni, intrattenimento e approfondimento.
