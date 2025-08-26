Al termine della consueta pausa estiva, sulla rete ammiraglia Rai torneranno in onda diversi programmi di punta, ma ci sarà spazio anche per alcune novità di palinsesto. Tra i programmi più attesi spicca Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, tornerà in onda a partire dal 27 settembre. Grande attesa anche per la nuova edizione di Domenica In, il talk show di Mara Venier, farà ritorno sul piccolo schermo dal 14 settembre.

Rai 1: i programmi di punta e le fiction più attese

Dal game show Affari Tuoi ai Tim Music Awards, fino al ritorno di Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle: la prima rete Rai punta su intrattenimento e grandi eventi.

Dal 2 settembre tornerà Affari Tuoi con Stefano De Martino.

L’ 8 settembre ripartirà Uno Mattina News con Tiberio Timperi.

A metà mese spazio alla musica con i Tim Music Awards (12 e 13 settembre) e con lo speciale Pino è - Il viaggio del musicante (20 settembre).

Dal 26 settembre tornerà Tale e Quale Show con Carlo Conti, mentre il giorno dopo Milly Carlucci riporterà in pista Ballando con le Stelle.

Tra gli eventi speciali, il 26 ottobre ci sarà il Prix Italia, dal 14 novembre The Voice Senior e, a fine novembre, lo storico Zecchino d’Oro.

Sul fronte delle fiction, Rai 1 proporrà nuove storie e seguiti molto attesi:

Dal 2 settembre torna Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta.

Dal 14 settembre debutta La Ricetta della Felicità, miniserie in quattro puntate.

Dal 21 settembre spazio a Cuori 3, mentre dal 6 ottobre toccherà a Makari 4.

Il 2 novembre arriverà Balene con Veronica Pivetti e Carla Signoris, seguita da Un Professore 3 dal 20 novembre .

Grande attesa anche per Sandokan con Can Yaman, in onda dal 1 dicembre.

Rai 2: intrattenimento e nuovi format

La seconda rete Rai si conferma la casa dell’intrattenimento leggero e delle novità.

A settembre partiranno Boss in Incognito, condotto quest’anno da Elettra Lamborghini, e il nuovo show Freeze con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.

Dal 14 settembre arriva BellaMa’ di sera, spin-off serale del programma di Pierluigi Diaco.

In autunno debutterà Lo spaesato con Teo Mammuccari, mentre Francesca Fagnani tornerà con Belve e lo spin-off Belve Crime.

A novembre, invece, spazio a Gli scatenati, nuovo format condotto dai The Jackal con protagonisti un gruppo di bambini pronti a metterli alla prova.

Rai 3: approfondimento e cultura

La terza rete manterrà la sua identità informativa e culturale, con alcune novità interessanti.

Dal 22 settembre Massimo Giletti condurrà Lo Stato delle Cose in prima serata il lunedì.

Dal 10 settembre torna Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli, mentre dal 16 ottobre Geppi Cucciari riporterà in tv Splendida Cornice.

Il 9 ottobre Francesca Fialdini debutterà con Attenti al libro, mentre dal 4 novembre ripartirà Amore Criminale con Veronica Pivetti.

Confermati anche FarWest con Salvo Sottile, Sapiens con Mario Tozzi, Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini e Report con Sigfrido Ranucci.

Tra le novità di fine anno, il 27 dicembre ci sarà La Città Ideale con Massimiliano Ossini, in onda il sabato sera.

Tra tradizione e innovazione

Il palinsesto Rai per l’autunno 2025-2026 si presenta dunque come un mix di tradizione e innovazione: da un lato grandi classici come Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e le fiction di successo, dall’altro nuovi format pronti a testare la risposta del pubblico. Una stagione che promette di regalare emozioni, intrattenimento e approfondimento.