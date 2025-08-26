Martina sorprenderà Pelayo spiare Catalina nella tenuta e lo schiaffeggerà nella puntata de La Promessa di sabato 30 agosto: "Come osi venire qui?", gli chiederà.

Le anticipazioni rivelano che Pelayo si recherà di nascosto al palazzo per parlare con Catalina. Martina, tuttavia, lo fermerà e lo rimprovererà per aver spezzato il cuore a sua cugina con una lettera a un passo dalle nozze. Il conte insisterà, ma Martina sarà irremovibile.

Martina riuscirà a convincere Catalina a uscire per una passeggiata

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina vivrà giorni molto difficili dopo l'addio di Pelayo sull'altare.

La ragazza non riuscirà a reagire alla fine della sua storia d'amore con il conte e Martina le starà molto vicina. La figlia di Margarita andrà a trovare Catalina nella sua stanza e dopo diversi tentativi riuscirà a convincerla a fare una passeggiata con lei nella tenuta. Le due ragazze si concederanno qualche ora di relax nei giardini di proprietà dei De Lujan e si imbatteranno in Alonso. Il marchese scenderà da cavallo e sarà molto felice di vedere sua figlia finalmente all'aria aperta. Martina si assenterà per lasciare padre e figlia da soli, con la scusa di andare a prendere una giacca. "Sono contento di poter parlare fuori dalla tua stanza", esordirà Alonso, "Io sto facendo la mia parte, ma ho bisogno di sapere che tu stai facendo la tua".

Il marchese inviterà sua figlia a prendere una decisione, perché è giusto che Pelayo si assuma le sue responsabilità. "Finora ho rispettato il tuo volere e non l'ho cercato", dirà Alonso, "Ma hai un figlio in grembo e tra poco nascerà". Nel frattempo, Martina tornerà dalla tenuta e vedrà che Pelayo sta spiando Catalina e Alonso, nascosto tra gli alberi.

Pelayo ha deciso di parlare con Catalina

Nella puntata de La Promessa di sabato 30 agosto, Martina sorprenderà Pelayo nella tenuta e lo schiaffeggerà. "Come osi presentarti qui?", chiederà la ragazza con rabbia all'uomo che ha spezzato il cuore a sua cugina. Pelayo inviterà Martina a calmarsi: "Sono venuto a controllare che Catalina stesse bene", si giustificherà.

La figlia di Margarita sarà a dir poco furiosa con il conte e gli ricorderà che se Catalina sta male è soltanto per colpa della sua vigliaccheria. "L'hai distrutta", dirà Martina in lacrime, "Passa tutto il giorno nella sua camera". Pelayo spiegherà che gli dispiace molto, ma questo non basterà a calmare la ragazza che gli chiederà di sparire immediatamente. Il conte insisterà: "Sono qui per parlare con lei e spiegarmi". Martina negherà a Pelayo questa possibilità e per proteggere Catalina chiederà ancora una volta al conte di andare via, prima che sua cugina lo veda.

Perché Pelayo ha lasciato Catalina pur amandola?

Nelle puntate precedenti, Catalina era a un passo dall'altare quando è arrivata una lettera per lei.

La ragazza, già in abito da sposa, ha dovuto leggere le parole di addio di Pelayo e gli è crollato il mondo addosso. Il conte, attraverso poche righe, ha spiegato che non si sentiva pronto a fare da padre a un figlio non suo e si è scusato per non aver trovato il coraggio di parlarle di persona. La lettera si è conclusa con una dichiarazione d'amore, perché Pelayo ha precisato che i suoi sentimenti per Catalina non cambieranno mai. La figlia di Alonso è crollata in un pianto disperato, mentre i marchesi si sono infuriati per l'ennesima situazione di imbarazzo in cui si è trovata la famiglia.