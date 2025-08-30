Le anticipazioni de La notte nel cuore di domenica 7 settembre rivelano che la posizione di Melek tornerà ad aggravarsi dopo la deposizione in tribunale di Cihan.

Quest’ultimo confermerà che è stata proprio lei a sparargli e a mettere in pericolo la sua vita. Per Melek si apriranno così nuovamente le porte del carcere, mentre Nuh cadrà nella disperazione più profonda.

Melek resta in carcere: anticipazioni La notte nel cuore del 7 settembre

Nihayet deciderà di andare da Sumru perché ha una comunicazione importante da darle: ha scelto di combattere con tutte le sue forze contro Hikmet, perché vuole fargliela pagare per tutto il male che ha fatto loro nel corso degli anni e prendersi così la sua rivincita.

Intanto, in tribunale, Cihan metterà ulteriormente nei guai Melek, confermando che è stata proprio lei ad aprire il fuoco e a sparargli quel colpo che poteva rivelarsi fatale.

Il giudice deciderà di prolungare la custodia cautelare per Melek: per la donna si apriranno nuovamente le porte del carcere.

Nuh disperato per le sorti di Melek

Un duro colpo per tutti, principalmente per Nuh, che si mostrerà disperato all'idea di doversi separare nuovamente dalla sua amata, ma senza perdere la speranza che questo incubo possa terminare al più presto, così da poter riprendere le redini della loro vita.

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore di domenica 7 settembre, inoltre, rivelano che Nuh verrà nominato da Tahsin come suo nuovo rappresentante e dovrà prendere in mano le redini dell'albergo, mandando via Samet, Cihan ed Esat.

Sevilay farà intendere a Hikmet di essere contenta per lui.

Previsto un nuovo raddoppio settimanale serale per La notte nel cuore su Canale 5

In attesa di vedere questa puntata, Mediaset ha scelto di puntare nuovamente sul raddoppio settimanale per La notte nel cuore nella prima serata di Canale 5.

Martedì 9 settembre, alle 21:35, andrà in onda un nuovo appuntamento che terminerà alle 00:05.

In questo modo, verrà data una sostanziale accelerata alla messa in onda degli episodi che, settimana dopo settimana, condurranno il pubblico verso l'atteso finale di questa serie turca, capace di appassionare una media di oltre 2 milioni di spettatori, registrando ottimi numeri anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.

In queste settimane estive, la serie turca è stata tra i programmi più rivisti dal pubblico online, insieme ad altre serie come La forza di una donna e Forbidden Fruit, in onda sempre su Canale 5.