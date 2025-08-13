Le nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 25 al 29 agosto vedranno Marina al centro dell'attenzione, dato che la donna sarà sempre più crudele nei confronti di Gennaro Gagliotti. L'imprenditore, infatti, non saprà di essere spiato proprio dalla signora Giordano e da sua moglie Antonietta: le due donne si alleeranno per cercare di incastrare Gennaro per la morte di Assane.

Intanto Mariella parlerà con Guido di quello che è successo tra di loro poco prima della partenza per le vacanze estive.

Marina sempre più spietata: anticipazioni Upas dal 25 al 29 agosto

Marina, al rientro dalle vacanze estive, sarà sempre più spietata nei confronti di Gennaro Gagliotti. Lo scopo della dark lady della soap opera sarà quello di riuscire a incastrare Gennaro e fargliela pagare per aver creato un clima di astio e odio all'interno dei Cantieri Flegrei.

Marina, quindi, chiederà ad Antonietta di schierarsi dalla sua parte: adesso che sa dei tradimenti del marito deve vendicarsi, e così la convincerà ad accettare il suo piano.

L'obiettivo sarà quello di incastrare Gennaro per la morte di Assane: dovranno registrarlo in segreto e provare a estorcergli una dichiarazione spontanea legata al caso del bracciante agricolo, ritrovato senza vita.

Gennaro verrà ingannato dalla stessa moglie Antonietta, ignaro del patto che ha stretto con Marina.

Niko pronto per le nozze

Intanto Mariella, dopo essere rientrata dalle vacanze, si ritroverà a dover affrontare le questioni in sospeso con Guido. Il vigile urbano, infatti, vorrà parlare con lei di quello che c'è stato tra di loro, per cercare di capire quale sarà il loro futuro insieme.

Per Niko, invece, arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua storia d'more con Manuela: questa volta sarà pronto a spiazzarla con una proposta di matrimonio.

La soap opera Upas messa in pausa per due settimane su Rai 3

La soap opera quest'anno tornerà in onda dopo due settimane di pausa dovute alla cancellazione dell'album dei ricordi su Rai 3 durante le settimane di Ferragosto.

Al suo posto, in questo periodo, stanno andando in onda le repliche di Finché la barca va, il programma condotto da Piero Chiambretti, che non sta ottenendo buoni ascolti.

La media, infatti, risulta essere di appena 400 mila spettatori a serata, pari a uno share che non riesce ad arrivare al 3%. Numeri decisamente distanti da quelli registrati da Upas un anno fa, che viaggiava su una media del 9-10%.