Nelle puntate conclusive di Tradimento Guzide scoprirà che il figlio biologico scambiato alla nascita con Oylum è morto in tenera età a causa di una meningite.

L'ex giudice sarà distrutta dal dolore anche perché verrà a sapere che l'ex marito Tarik era a conoscenza della verità e che fu proprio lui a scambiare il neonato alla nascita perché il figlio naturale era nato con gravi malformazioni fisiche.

Guzide scopre che è stato Tarik a scambiare il figlio naturale con Oylum

Dopo aver scoperto che Oylum non è la figlia biologica, Guzide non avrà altro pensiero che rintracciare il figlio naturale.

Dopo diverse ricerche, l'ex giudice arriverà a pensare che possa essere Dundar, un ipotesi che verrà però scongiurata dal test del DNA.

L'ex giudice non si arrenderà e, parlando con alcuni medici dell'ospedale in cui aveva partorito 25 anni prima, inizierà a sospettare che qualcuno stia cercando di metterle i bastoni tra le ruote per non farle scoprire la verità.

Alla fine tutti gli indizi la porteranno a pensare che Tarik sia coinvolto nello scambio di culle e avrà ragione: un ostetrico che lavorava in ospedale all'epoca dei fatti le confermerà infatti d i essere il padre di Oylum e di averla data a Tarik in quanto lui si rifiutava di farsi carico del figlio naturale invalido.

Guzide sconvolta: il figlio biologico è morto per una meningite

Guzide stenterà a credere che l'ex marito sia stato capace di fare una cosa del genere e chiederà a Mualla di aiutarla a scoprire la verità.

Mualla farà sequestrare Tarik e lo obbligherà a confessare dietro minaccia. Si scoprirà così che fu proprio lui a scambiare il figlio naturale con Oylum dopo aver scoperto che il bambino aveva gravi malformazioni fisiche.

Guzide riuscirà a rintracciare i genitori adottivi, una famiglia di contadini, e verrà a sapere con dolore che il figlio è morto in tenera età per una meningite. I genitori adottivi le racconteranno di come il piccolo, Murat, era nato con il braccio e la gamba sinistra più corti rispetto alla norma e senza alcune dita, aggiungendo però come fosse un bambino pieno di vita.

Guzide sarà ancora più sconvolta quando scoprirà che Tarik, saputo che il figlio naturale era stato colpito da una meningite, si rifiutò di aiutare i genitori adottivi abbandonando il piccolo Murat al suo destino.

Nel palinsesto autunnale di Mediaset Tradimento andrà in onda di venerdì sera

Dopo una pausa di tre mesi, Tradimento torna in onda questa sera, 29 agosto, con gli episodi inediti.

Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, la dizi turca con Vahide Percin continuerà ad essere trasmessa nella prima serata del venerdì fino alla sua conclusione.

Mancano pochi episodi al gran finale che si preannuncia ricco di colpi di scena.