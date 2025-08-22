L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne prenderà alla fine di agosto, e in quei giorni saranno ufficializzati i nomi di tutti i tronisti della nuova edizione. In queste ore, però, Davide Maggio ha anticipato che uno dei ragazzi che si accomoderà sulla poltrona rossa a partire dalla prossima settimana sarà Flavio Ubirti, ovvero il single che ha conquistato le fidanzate e il pubblico di Temptation Island sin dalla sua prima apparizione su Canale 5.

Il nome del primo tronista da Temptation Island

Al termine della prima registrazione di Uomini e donne 2025/2026 trapeleranno i nomi di tutti i componenti del cast, sia quelli dei tronisti che quelli delle dame e dei cavalieri del parterre Over.

Oggi, 22 agosto, sul web sta circolando un'anticipazione che non ha sorpreso molto il pubblico: stando a quello che si legge in rete, Flavio Ubirti sarà uno dei protagonisti della nuova edizione del dating-show.

Il 24enne è noto per aver partecipato a Temptation Island quest'estate, e in particolare per aver messo in crisi la coppia formata da Denise e Marco.

Al termine dell'esperienza nel villaggio, inoltre, il giovane ha deciso di prendersi una pausa dal calcio (ha esercitato la professione di portiere fino a qualche mese fa) e ora si vocifera che l'avrebbe fatto per poter intraprendere il percorso da tronista nel programma condotto da Maria De Filippi.

A fine agosto il via alle riprese in studio

In queste ore sul web sta impazzando la notizia della presenza di Flavio nel cast della nuova edizione di Uomini e donne, e anche Lorenzo Pugnaloni l'ha confermata tramite il suo account Instagram.

"Flavio, tentatore di Temptation Island, è il primo tronista di U&D. Nessuna novità perché ve lo dissi già a luglio", ha commentato l'esperto di gossip a meno di una settimana dall'inizio delle riprese del programma che tornerà in onda lunedì 22 settembre.

I rumor sugli altri candidati al trono

Da settimane si vocifera che tra i nuovi tronisti di Uomini e donne ci potrebbe essere più di qualche volto già noto al pubblico di Canale 5.

Secondo rumor ancora tutti da verificare, infatti, sulla poltrona rossa potrebbero accomodarsi anche altri ragazzi che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island: si dice che Sarah, Rosario e Marco sarebbero in lizza per un posto sul trono, e ovviamente andrebbero ad aggiungersi a Flavio che avrebbe già la certezza di essere uno dei protagonisti della stagione 2025/2026.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, anche Denise potrebbe far parte del cast del dating-show, ma nel caso lei si accomoderebbe nel parterre Over accanto a Gemma e ad altre "veterane" del programma.