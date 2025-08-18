Quando mancano pochi giorni all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, i fan commentano come le coppie dell’ultima stagione hanno deciso di trascorrere le vacanze. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ad esempio, si sono scambiati tenerezze in barca. Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono concessi relax e divertimento tra hotel e ristoranti di lusso a Monte Carlo.

La tipologia di vacanze degli ex tronisti

Alla fine di agosto trapeleranno i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e donne, ma fino a quel momento i fan continueranno a commentare le coppie che si sono formate nel corso dell'edizione 2024/2025.

Verso Ferragosto, Cristina e Gianmarco hanno postato una serie di foto che hanno scacciato via le voci di crisi che circolavano da diverse settimane.

Gianmarco ha raggiunto la fidanzata a Salerno e con lei ha trascorso alcune giornate in barca: i due non erano da soli in questa trasferta al mare, ma negli scatti che hanno pubblicato su Instagram prevale il romanticismo e l'affiatamento che hanno ritrovato dopo un periodo di lontananza.

Anche se non l'hanno mai confermato, per un po' tra Gianmarco e Cristina c'è stato il gelo. Lui, non molto tempo fa lui è stato nella città della fidanzata, ma ha dormito in albergo da solo, come ha raccontato lui stesso in diretta con gli amici su TikTok.

Amore a gonfie vele tra Martina e Ciro

Quella che sta per terminare è stata la prima estate insieme anche per Martina e Ciro. A differenza di Gianmarco e Cristina, però, i due hanno deciso di trascorrere le vacanze all'estero, in uno dei posti del cuore dell'ex tronista di Uomini e donne.

Da Ferragosto, sono a Monte Carlo e quasi ogni giorno pubblicano foto e video della loro quotidianità.

I due si stanno godendo gli ultimi giorni di sole tra hotel e ristoranti di lusso, proprio come dimostrano i contenuti che stanno postando su Instagram da quando sono a Monte Carlo.

In arrivo una nuova stagione

Salvo cambi di programma, il 25 agosto dovrebbero iniziare le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, e quel giorno trapeleranno i nomi dei ragazzi che cercheranno l'amore comodamente sul famoso trono.

Si vocifera che tra i quattro nuovi tronisti ce ne dovrebbero essere alcuni già noti, magari uno o due protagonisti della stagione di Temptation Island che si è conclusa il 31 luglio.

Sarah, Rosario e il tentatore Flavio sarebbero i principali candidati al trono, ma i fan non escludono un possibile ritorno di Nadia in un ruolo inedito. Dopo il "no" di Gianmarco, la corteggiatrice potrebbe avere un'altra chance già a partire dalle prime puntate della nuova edizione.