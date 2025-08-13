Dopo oltre una settimana di chiacchiere e segnalazioni, i protagonisti di Uomini e donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, sono stati avvistati nella città di lei, Salerno. Come documentato da Deianira Marzano su Instagram, hanno passeggiato dopo cena, ma chi sostiene di averli incrociati in un locale racconta che avrebbero litigato per tutto il tempo.

Il primo incontro dopo le voci di crisi

Per giorni sul web non si è parlato d'altro che del gelo che è calato tra Gianmarco e Cristina, una distanza che è stata confermata anche da Gianmarco quando è stato a Salerno per lavoro, ma ha alloggiato in un albergo anziché a casa della fidanzata.

Il 12 agosto scorso, però, i fan della coppia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: dopo più di una settimana, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne sono stati visti insieme nella città di lei.

Deianira Marzano ha ricevuto e pubblicato un breve video che una fan ha fatto ai due per strada a Salerno, immagini che li mostrano mentre passeggiavano e parlavano tra loro.

Quest'avvistamento dovrebbe scacciare tutte le voci che hanno impazzato negli ultimi giorni, in particolare quelle su una profonda crisi che avrebbe colpito la coppia a tre mesi di distanza dalla scelta in televisione.

Il racconto di chi ha incrociato la coppia a Salerno

Poche ore fa, però, sempre a Deianira Marzano è arrivato il messaggio di una fan che sostiene di aver cenato nello stesso posto dove Gianmarco e Cristina si sono ritrovati martedì sera.

"Hanno discusso tutta la sera, io ero nello stesso locale. Non posso girarti foto altrimenti capiscono che sono di là", ha scritto una follower all'esperta di gossip.

Guardando il video che sta circolando sui social, si potrebbe notare una certa tensione tra i due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne, tant'è che non si tengono per mano e a malapena si guardano negli occhi mentre passeggiano per le strade di Salerno.

I pareri contrastanti degli utenti di X

L'ultimo avvistamento di Gianmarco e Cristina ha un po' diviso i fan di Uomini e donne: da un lato c'è chi è felice di aver rivisto i due ragazzi insieme dopo tutte le voci che sono circolate sul loro rapporto, dall'altro chi sta iniziando a storcere il naso di fronte alla poca chiarezza della coppia.

"Bellissimi, sembrano una coppia di Hollywood", "Stupendi", "Quanto sono ridicoli", "Noiosi", "Io spero di non ritrovarli al Grande Fratello, meglio le coppie di Temptation Island, sono molto più interessanti di loro", si legge su X, dopo la diffusione delle prove di un nuovo incontro a Salerno tra il tronista e la fidanzata.