Cambio programmazione per Un posto al sole a partire dal prossimo lunedì 11 agosto 2025. L'appuntamento quotidiano con la soap opera subirà delle variazioni dato che verranno sospese le puntate in prima visione assoluta e, contrariamente a quanto annunciato in precedenza dalla Rai, non sarà più trasmesso l'album dei ricordi.

Il meglio della soap non sarà più trasmesso: l'album risulta cancellato dal palinsesto e, al suo posto, andranno in onda le repliche dello show Finché la barca va, condotto da Piero Chiambretti.

Cambio programmazione per Un posto al sole dall'11 agosto: cancellato l'album dei ricordi

Il mese di agosto sarà all'insegna di una pausa per Un posto al sole, la storica soap opera dell'access prime time di Rai 3, anche quest'anno premiata con ascolti estremamente soddisfacenti, che sfiorano la soglia di 1,7 milioni di spettatori al giorno e punte del 10%.

Venerdì 8 agosto andrà in onda l'ultima puntata della stagione in prima visione assoluta, dopodiché comincerà un lungo periodo di pausa per la serie ambientata a Napoli.

Inizialmente la Rai, nei palinsesti per questa estate, aveva annunciato la messa in onda del consueto album dei ricordi di Upas in access prime time, a partire da lunedì 11 agosto.

Alla fine, però, non sarà più così: l'album della soap è stato cancellato dalla programmazione di agosto e la soap risulta sospesa dal palinsesto per due settimane.

La soap Upas va in pausa per due settimane dall'access prime time di Rai 3

Dal prossimo lunedì 11 agosto, alle 20:50 circa, sono in programma le repliche di Finché la barca va, lo show di interviste condotto da Piero Chiambretti, che ha debuttato in questa stagione televisiva proprio prima della messa in onda di Un posto al sole.

I fan della soap opera italiana, invece, per vedere in onda i nuovi episodi tratti dalla 30esima stagione, dovranno attendere lunedì 25 agosto, giorno in cui riprenderà la consueta programmazione nell'access prime time di Rai 3.

La messa in onda di Upas è già confermata per tutta la durata della stagione tv 2025/2026 in prima visione assoluta.

Tra Rosa e Damiano si riaccende la passione a Un posto al sole

Intanto, le anticipazioni sul finale della 29esima stagione rivelano che Damiano e Rosa si ritroveranno in forte crisi dopo un momento di passione.

Il poliziotto, dopo essersi lasciato andare a un intenso bacio con la sua ex compagna, si ritroverà a vivere dei momenti destabilizzanti, dovuti anche alla crisi in atto con la sua attuale compagna Viola.

Rosa, invece, finirà per mettere nuovamente in discussione i suoi sentimenti nei confronti del compagno Pino, dopo che aveva finalmente scelto di lasciarsi andare.