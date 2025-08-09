Finale di stagione di Un posto al sole un po' sottotono, che lascia aperti tanti interrogativi e non fornisce nessuna risposta. Quasi tutti gli abitanti di Palazzo Palladini sono partiti per le vacanze, lasciandosi dietro molte questioni irrisolte.

I minuti finali dell'ultima puntata dell'8 agosto hanno però gettato le basi per quella che sarà la trentesima stagione, con Gianluca probabile presenza fissa, Rosa che non ha avuto il coraggio di dire la verità a Pino ed infine Antonietta che dovrà decidere se collaborare con Marina per incastrare Gennaro.

Rosa non ha avuto il coraggio di dire la verità a Pino

Rosa, seguendo il consiglio di Clara, ha scelto di non dire nulla sul bacio con Damiano e di partire insieme a Pino. Pur cercando di apparire serena, il turbamento sul suo volto è stato evidente e il consiglio dell’amica non sembra aver risolto davvero la questione.

La donna ha infatti ammesso che il problema non è tanto quel bacio, che peraltro ha ricambiato, quanto la consapevolezza di provare ancora qualcosa per Damiano. La questione difficilmente verrà affrontata off screen in queste due settimane. Qundi c'è da aspettarsi che al loro ritorno Rosa troverà il coraggio di dire la verità a Pino.

Marina ha consegnato un registratore ad Antonietta

In queste puntate si potrebbe dire che Marina sia tornata a mostrare il lato subdolo e manipolatore di un tempo. Nel finale, l’imprenditrice ha consegnato alla moglie di Gennaro un registratore per raccogliere prove contro di lui. Per quanto qualcuno possa provare a giustificarla, è difficile credere che si sia davvero interessata alla vicenda di Antonietta. Sembra piuttosto evidente che Marina voglia sfruttare la rabbia e il dolore della donna per liberarsi di suo marito.

Considerata la natura dei personaggi in gioco, non è da escludere che Antonietta possa cedere e raccontare tutto a Gennaro, magari nella speranza di riconquistarlo e dimostrargli la sua fedeltà.

Tuttavia, ogni scenario resta aperto.

I sensi di colpa di Michele e il ritorno di Gianluca

Le condizioni di Agata restano gravi e Michele non ha nascosto il peso di un forte senso di colpa. Al ritorno dalle vacanze sarà da vedere se la donna si risveglierà oppure se si sceglierà di farla morire, chiudendo la vicenda senza ulteriori sviluppi.

Nel finale è emerso anche che Giulia e Luca sono rimasti alla Terrazza e che Gianluca ha deciso di restare ospite da loro, così da poter dare una mano con il dottor De Santis. Una scelta narrativa comoda che garantirà al ragazzo una presenza stabile dopo la pausa e la possibilità di avere maggiore spazio nelle prossime trame.

L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole è fissato per lunedì 25 agosto, data ufficiale di partenza della trentesima stagione. Nell'attesa al suo posto andranno in onda le repliche di finché la barca va di Chiambretti.