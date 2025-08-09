Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Ender riceverà da un mittente anonimo alcune foto compromettenti di Yildiz, ritratta in pose seducenti. Caner sarà subito intenzionato a diffonderle sul web e a sfruttare l’occasione, ma Ender preferirà agire con cautela e ponderare ogni mossa. Il sospetto di una trappola renderà la decisione più complessa e carica di tensione, aprendo scenari imprevedibili.

Ender scopre la gravidanza di Yildiz

Ender non riuscirà ad avere la situazione in pugno quando scoprirà che Yildiz è incinta. La notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno, proprio nel momento in cui lei era un passo dal vedere Halit divorziare e dal tornare con lui.

In un primo momento crederà che Yildiz stia bluffando, per questo, con l'aiuto di Caner, riuscirà a recuperare la sua cartella clinica e a scoprire che la ragazza non è incinta.

Andrà da Halit a svelargli tutto, suggerendogli un test di gravidanza a sorpresa, che spaventerà molto Yildiz, visto che anche lei è convinta di essere incinta. Invece, da quelle analisi, verrà fuori che la ragazza aspetta un bambino.

Yildiz chiede a Halit di allontanarsi da Ender

Una delle prime richieste che Yildiz farà al marito sarà quella di stare lontano dalla sua ex moglie: li ha sorpresi a letto insieme e per lei non è ammissibile che si frequentino ancora. Non parlerà solo di rapporti personali, Yildiz pretenderà che Halit cacci Ender dall'azienda.

Lui, ovviamente, non potrà dire "no" alla moglie incinta, così Ender perderà il lavoro.

Affranta per come le stanno andando le cose, non perderà la speranza e troverà subito lavoro con Alihan. Tuttavia, le sorprese per lei non finiranno qui.

Ender trova fuori da casa sua delle foto compromettenti di Yildiz

Il giorno dopo la festa di compleanno di Erim, Ender si troverà a casa sua a fare colazione con Caner. Lui dovrà andare subito al lavoro e quando uscirà dalla porta troverà una busta anonima appoggiata a terra, senza mittente o qualsiasi altra scritta. Entrerà in casa e la consegnerà subito a Ender, che non esiterà ad aprirla.

All'interno ci sarà una busta trasparente perforata, contenente delle foto abbastanza compromettenti di Yildiz, in pose più che seducenti.

I due resteranno sbalorditi. "Chi mi può aver inviato queste foto?", dirà Ender e Caner non ne avrà la minima idea. Quest'ultimo sarà molto entusiasta e la prima cosa che penserà sarà diffondere le foto e darle alla stampa o anche pubblicarle sui social.

Ender, però, vorrà andare con i piedi di piombo, anche se l'occasione sarà molto ghiotta. "E se questa fosse solo una trappola?", continuerà a ripetersi.