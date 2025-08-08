Stasera, venerdì 8 agosto, il pubblico assisterà all’ultima puntata di Un posto al sole per questa stagione. Restano molte questioni irrisolte e non sarà semplice trovare una risposta per tutto, ma l’attesa per questo episodio conclusivo è alta.

Dopo il bacio con Damiano, Rosa dovrà scegliere se far finta di nulla e partire con Pino oppure confessargli la verità. In ogni caso, sarà costretta a fare i conti con i suoi veri sentimenti. Michele si preparerà a partire per le vacanze, ma con il cuore appesantito dalle recenti vicende, mentre Marina, ormai convinta di avere Antonietta dalla sua parte, metterà in atto la sua mossa finale per sbarazzarsi di Gennaro Gagliotti.

Rosa davanti a un bivio

Mentre Damiano (Luigi Miele) sembra aver agito per ripicca nei confronti di Viola (Ilenia Lazzarin), più che per un reale coinvolgimento, Rosa (Daniela Ioia) non è rimasta indifferente al bacio del suo ex. La donna non ha mai nascosto di provare ancora amore per lui e questo gesto finirà per gettarla in una profonda confusione. Cresce l’attesa per scoprire come reagirà stasera.

Rosa dovrà, soprattutto, decidere come comportarsi con Pino (Antimo Casertano). Potrebbe scegliere di tacere su quanto accaduto e partire con il suo compagno, lasciandosi tutto alle spalle, oppure confessargli la verità e affrontarne le conseguenze. In ogni caso, è facile immaginare che prima o poi questa scomoda realtà verrà a galla e Rosa sarà costretta a fare i conti, una volta per tutte, con ciò che prova davvero per Damiano.

Il piano di Marina per sbarazzarsi di Gennaro Gagliotti

Dopo aver consegnato ad Antonietta (Rita Rusciano) le foto che dimostrano i tradimenti di suo marito, Marina (Nina Soldano) passerà alla seconda fase del suo piano e consegnerà alla donna un registratore digitale, per raccogliere prove contro suo marito. La donna accetterà, o tradirà l'imprenditrice per amore di suo marito?

Nel frattempo, Gennaro (Carlo Caracciolo), inconsapevole di cosa stia succedendo, continuerà a frequentare Maddalena.

Un posto al sole, puntata finale: Gianluca ha bisogno di aiuto, Michele si sente in colpa

Gianluca (Flavio Gismondi) ha svelato di essere stato cacciato di casa e pestato da colui che riteneva una persona sua amica.

Rimasto senza soldi e senza lavoro, il ragazzo ha chiaramente bisogno di aiuto e potrebbe finalmente riallacciare i rapporti con suo padre Alberto (Maurizio Aiello).

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) si prepareranno a partire per le vacanze, ma il giornalista faticherà a liberarsi dal senso di colpa nei confronti di Agata (Maria Cristina Mastrangeli).