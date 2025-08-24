Tra pochi giorni inizieranno le registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne, e Gemma Galgani dovrebbe essere ancora in prima fila nel parterre Over. Oggi, 24 agosto, il settimanale Nuovo e Lorenzo Pugnaloni hanno svelato che durante l'estate la dama ha lavorato, in particolare ha servito ai tavoli di un caffè di Torino. Alcuni clienti hanno descritto come gentile e professionale la 75enne che ha indossato i panni della cameriera per arrotondare.

Il lavoro durante le vacanze

Da giorni sul web si vocifera che Gemma è stata riconfermata nel cast di Uomini e donne, così come l'amica e collega Sabrina.

In queste ore, però, in rete si sono diffuse le foto che i paparazzi hanno scattato a Galgani durante la pausa dalle registrazioni.

Nelle immagini che hanno spiazzato molti fan del programma, si vede la dama prendere le ordinazioni e poi conversare con alcuni clienti di un caffè della sua città, Torino.

"Gemma arrotonda con un lavoretto estivo e fa la cameriera in un bar", ha titolato il settimanale che ha postato le fotografie della protagonista del trono Over alle prese con il servizio ai tavoli del locale per il quale ha lavorato durante le vacanze.

La conferma dell'esperto

Anche Lorenzo Pugnaloni ha parlato di quello che ha fatto Gemma quest'estate, in particolare nei mesi in cui non ci sono state le registrazioni di Uomini e donne.

"Lei è stata confermata per la nuova edizione ma quest'estate, come mi hanno segnalato diverse persone, ha scelto di lavorare come cameriera a Torino, chiaramente per arrotondare. Molte persone a cui lei ha preso le ordinazioni affermano che è stata gentile e cordiale. Brava Gemma, bell'esempio", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account Instagram.

Il parere degli utenti dei social

La notizia che è trapelata in queste ore su Gemma ha un po' spiazzato i fan di Uomini e donne, soprattutto quelli che pensavano che la dama non lavorasse più alla sua età.

"Come è umile", "Ma non dovrebbe essere in pensione?", "Chissà cosa si prova a sedersi in un bar e trovarsi Gemma che ti serve da bere", "Questo sarà un argomento per il quale litigherà con Tina", "Gemma è la principessa del popolo", "Ha 75 anni, è grave che deve ancora lavorare per campare", "Ma non è un'ex direttrice di teatro?

Dovrebbe prendere una pensione piuttosto alta", "Ha più di 70 anni, con che contratto l'hanno assunta?", "Non ci credo", "Sta in televisione da anni, non dovrebbe avere bisogno di lavorare", si legge su X in queste ore.

Le riprese della nuova edizione del dating-show partiranno la prossima settimana.