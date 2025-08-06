Non si placano le voci di crisi tra Gianmarco e Cristina, la coppia nata nell’ultima puntata della scorsa stagione di Uomini e donne. Da quando è emerso che Gianmarco Steri ha soggiornato in hotel e non a casa di Cristina Ferrara a Salerno, in molti hanno iniziato a ipotizzare che tra i due possa esserci stata una rottura. Nelle ultime ore, inoltre, l’ex corteggiatrice ha fatto colazione con alcuni amici, mentre l’ex tronista ha sponsorizzato una serata in programma in Sicilia nei prossimi giorni.

La coppia resta in silenzio sui social

In queste ore, Gianmarco e Cristina sono al centro delle chiacchiere per una presunta crisi di coppia, un allontanamento che i fan hanno notato da quando lui è stato a Salerno, ma ha dormito in un albergo e non a casa della fidanzata, che vive e lavora nella città campana.

Anche sui social si è notato un certo distacco: in molti si sono accorti che il tronista di Uomini e donne non ha messo il "mi piace" all'ultimo post che Cristina ha caricato su Instagram, e questo è abbastanza insolito, considerando come si è sempre comportato finora da quando si è legato alla corteggiatrice.

Sono passate più di 24 ore da quando si è diffusa la voce che siano in crisi, ma i due protagonisti del dating show non hanno ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo né una conferma né una smentita per rassicurare i fan.

L'allontanamento che fa discutere

Oggi, 6 agosto, i fan di Uomini e donne hanno cercato di capire cosa stia succedendo tra Gianmarco e Cristina, analizzando i contenuti che hanno postato sui social.

Guardando le storie della pagina Instagram di Dariagossiptv si apprende che la corteggiatrice ha trascorso la giornata in compagnia di un'amica: inizialmente alcuni follower avevano pensato che Cristina potesse aver fatto colazione con Gianmarco (ha pubblicato la foto con dolci per due), poco dopo si è capito che era in compagnia di un'altra persona che ha repostato la sua storia.

Il tronista, invece, ha annunciato sui social la sua prossima ospitata in una discoteca in Sicilia, chiunque voglia incontrarlo e fare una foto con lui potrà andare lì.

Il retroscena di Deianira Marzano

Le voci di crisi su Gianmarco e Cristina si stanno facendo sempre più insistenti, e uno dei motivi è perché loro non stanno dando spiegazioni sul perché non avrebbero trascorso del tempo insieme pur trovandosi nella stessa città.

"Sono in rottura: lui era a Salerno per una serata, ma ha dormito in hotel da solo", ha scritto una fan di Uomini e donne a Deianira Marzano qualche ora fa.

L'esperta di gossip ha confermato indirettamente questa chiacchiera e poi ha aggiunto: "Probabilmente lui andrà al Grande Fratello".