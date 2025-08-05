A quasi tre mesi di distanza dalla scelta negli studi di Uomini e donne, stanno circolando nuove voci di crisi su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Stando a quello che si legge in un messaggio che è stato inviato a Lorenzo Pugnaloni oggi, 5 agosto, l'ex tronista si troverebbe a Salerno, la città della fidanzata, ma starebbe alloggiando in un hotel. Sotto all'ultimo post che la corteggiatrice ha caricato su Instagram, inoltre, manca il "mi piace" del compagno, e secondo i fan questo potrebbe essere un campanello d'allarme.

L'indiscrezione che arriva da Salerno

Cosa sta succedendo tra Gianmarco e Cristina? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da qualche giorno, in particolare da quando si sono accorti che sarebbe calato il gelo tra i due protagonisti dell'ultima edizione.

In queste ore, inoltre, a Lorenzo Pugnaloni è arrivata una segnalazione che potrebbe confermare che tra Steri e Ferrara ci sarebbe qualcosa che non va.

"Lui è a Salerno e sta alloggiando in hotel, è crisi con Cristina?" si legge all'inizio del messaggio che l'esperto di gossip ha ricevuto e poi condiviso con i suoi follower il 5 agosto.

L'indiscrezione sul barbiere e sul fatto che sarebbe nella città della fidanzata, ma starebbe dormendo in un albergo, arriverebbe da una persona che lavorerebbe nella struttura in questione.

Dando un'occhiata al profilo Instagram dell'ex tronista, ci si rende conto che lui l'altra sera era a Salerno e ha postato una foto del lungomare illuminato, ma in questo scatto non c'è traccia della corteggiatrice che ha scelto davanti alle telecamere.

Il mancato apprezzamento sui social

"Tra l'altro, nell'ultimo post di Cristina non c'è il like di Gianmarco (ovvio che non ci si basa su quello, però solitamente lei pubblica e lui già lo mette), è tutto così strano", si conclude con quest'altro dettaglio la segnalazione che una fan ha fatto sulla coppia che si è formata negli studi di Uomini e donne lo scorso maggio.

Lorenzo Pugnaloni ha cercato di analizzare la situazione sottolineando che i due ragazzi potrebbero smentire a breve queste dicerie postando una foto insieme da Salerno, come è già successo in passato quando si vociferava di una possibile crisi in corso tra loro.

Quasi tre mesi d'amore lontano dai riflettori

Per il momento Gianmarco e Cristina non si sono ancora esposti per confermare o per smentire i rumor che stanno circolando sul loro rapporto, neppure la segnalazione sul gelo che sarebbe calato tra loro nella vita (lui dormirebbe in albergo pur soggiornando nella città di lei) e sui social.

Il prossimo 11 agosto, inoltre, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne festeggeranno i loro primi tre mesi di fidanzamento e quel giorno potrebbero pubblicare una foto di coppia per fare chiarezza sul loro rapporto.