Mancano circa tre settimane all’inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne e Gemma Galgani ha deciso di prepararsi per l’occasione partendo dal look. Come mostrano alcuni scatti pubblicati su Instagram, la dama ha rinfrescato il suo aspetto, in particolare i capelli, sempre più biondi. Sui social, inoltre, si è mostrata quasi al naturale, con poco trucco ma con un sorriso che ha conquistato i follower.

Ultimi scampoli d'estate per Gemma

A fine agosto cominceranno le riprese dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne e quasi sicuramente Gemma sarà in studio.

In questi giorni, la dama si sta preparando per riprendere posto nel parterre Over per la quindicesima stagione consecutiva, un record che nessun altro protagonista del dating show può eguagliare al momento.

Di recente, è stata dal parrucchiere per rinnovare il suo look, e il risultato è stato postato su Instagram.

La protagonista del dating show ha tagliato un po' i capelli e li ha resi ancora più biondi, ma non ha rinunciato alla frangetta.

Negli scatti che sono stati pubblicati sui social, inoltre, Gemma sfoggia un bel sorriso, un viso rilassato e quasi del tutto acqua e sapone.

Nessun nuovo amore ufficiale in vacanza

Secondo quanto si è vociferato durante l'estate, Gemma dovrebbe essere ancora single.

Ha concluso la scorsa edizione di Uomini e donne senza un compagno, quindi, quasi sicuramente a fine agosto, sarà in studio per partecipare alle registrazioni delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire dalla seconda metà di settembre.

L'ultimo cavaliere del quale si è invaghita Gemma davanti alle telecamere è stato Arcangelo: la conoscenza tra i due è stata al centro delle dinamiche dell'ultima parte della scorsa stagione, ma, alla fine, lui ha preferito chiudere e concentrarsi su altre persone, come Marina e Cinzia.

Le indiscrezioni su chi sarà nel parterre Over

Visto che manca poco all'inizio delle riprese di Uomini e donne 2025/2026, i fan si stanno chiedendo chi sarà riconfermato nel parterre Over.

Se il ritorno di Gemma è dato quasi per scontato, quello di altri personaggi sarebbe ancora incerto: l'altro giorno, però, Giuseppe ha fatto una dedica a Maria De Filippi su Instagram e in molti hanno pensato che questa mossa fosse un'anticipazione indiretta di un suo rientro in studio dopo la pausa estiva.

Il pubblico pensa che anche Sabrina dovrebbe far parte del cast della nuova edizione, ma buone chance le avrebbero anche Arcangelo, Marina e Cinzia, tra i protagonisti indiscussi delle ultime puntate che sono andate in onda a maggio.