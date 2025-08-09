Negli episodi de La Promessa in onda dal 10 al 16 agosto, Curro confesserà a Julia di non essere innamorato di lei e di sposarla solo per senso del dovere. Inoltre, Pelayo temerà che Adriano possa rivendicare la paternità del bambino di Catalina, rischiando così di perderla.

Manuel, invece, convincerà Jana che è necessaria una festa per il loro fidanzamento, ma lei esternerà tutte le sue paure a Maria.

Cruz riassume Pia e Romulo

Petra troverà nella camera di Jana un'uniforme da cameriera e vorrà portargliela via, ma la giovane riuscirà a tenersela come ricordo.

Intanto la giovane Exposito seguirà le lezioni di buone maniere della signora Ros, la quale si preoccuperà per lei e la inviterà espressamente a fare attenzione a Cruz. Maria, invece, spiegherà alle sue amiche di aver fatto un sogno strano e confesserà a Padre Samuel che tra lei e Salvador la relazione è finita.

Nel frattempo, Curro dirà a Julia di non provare alcun sentimento per lei e di volerla sposare solo per senso del dovere. L'ex compagna di Paco, allora, esternerà a Martina il suo malumore per un matrimonio che si presenta infelice. Inoltre Pelayo accetterà di rimanere nella tenuta fino a quando Catalina non partorirà, anche se Cruz non prenderà bene la notizia. Nello stesso tempo la marchesa riassumerà Pia e Romulo, così da non farli lavorare per i Duchi De Los Infantes.

Petra non sarà d'accordo, ma la sua padrona sarà irremovibile.

Petra tratta con freddezza Pia

Julia e Curro non sapranno se sposarsi o meno. Intanto la ragazza si confronterà con José Juan, il quale le dirà di avere ricevuto dei soldi da parte di Don Lorenzo. Julia comprenderà che un matrimonio senza amore e celebrato solo per soldi non le daranno un minimo di felicità, ma il Capitano De La Mata le spiegherà di accettare comunque le nozze.

Nel frattempo, il Duca De Carril giungerà alla tenuta e Vera temerà di essere vista dal padre vestita da cameriera, ma alla fine il duca la ignorerà. In tutto questo, Manuel convincerà Jana che è necessario celebrare una festa per il loro fidanzamento e lei confiderà le sue paure a Maria, che intanto spiegherà all'amica di avere cambiato opinione su Padre Samuel.

Inoltre Pia riprenderà il servizio presso La Promessa e dovrà fronteggiare le ostilità di Petra, ma Adarre deciderà di non volersi scontrare con lei. Pelayo, invece, sarà preoccupato all'idea che Adriano possa rivendicare la paternità del bambino, proprio mentre Martina domanderà a Catalina se è ancora innamorata del giovane contadino.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Maria ha sognato di essere la figlia del marchese di Lujan e di avere baciato Manuel, un valletto della tenuta. Inoltre Cruz ha assunto una istitutrice [VIDEO], con il compito di insegnare a Jana la migliore condotta da tenere.

Martina, invece, ha informato Curro della volontà di Lorenzo e José Juan di raggirarlo, mentre Petra ha deciso di non tormentare più Marcelo.