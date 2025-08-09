Sono passate meno di due settimane da quando è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2025, durante la quale è stata ufficializzata la gravidanza di Sonia B. Oggi, 9 agosto, sia Vicolo delle News che Lorenzo Pugnaloni hanno riportato alcune voci su ciò che sarebbe accaduto tra la ragazza e Simone subito dopo la fine delle riprese del programma: si dice che i due si siano lasciati e che lei abbia deciso di tenere il bambino che aspetta.

Ultimi rumor sulla coppia di Temptation

In questi giorni sul web non si sta parlando solo di Rosario e della foto che lo mostra con Perla Vatiero in vacanza, nelle ultime ore l'attenzione dei fan di Temptation Island è stata catturata da un'altra coppia di questa edizione del reality.

In rete si è diffusa una segnalazione su quello che sarebbe successo tra Simone e Sonia B subito dopo la fine delle registrazioni del programma al quale hanno partecipato.

"Ti confermo che non stanno insieme, me lo ha detto un'amica che abita vicino a loro. La cosa dell'aborto non è vera, lei ha voluto tenere il bambino", ha raccontato una persona che ha chiesto di poter restare anonima.

Non è la prima volta che si vocifera di una possibile rottura tra i due ragazzi, che tra pochi mesi diventeranno genitori, ma loro non si sono ancora esposti per confermare o per smentire quella che al momento è solo un'indiscrezione.

Le parole di Pugnaloni su Instagram

Anche Lorenzo Pugnaloni ha scelto di condividere con i suoi follower le voci che gli sono arrivate sulla coppia che ha partecipato a Temptation Island.

"Stamattina alcune indiscrezioni mi hanno rivelato come prosegue tra Simone e Sonia B: alcuni compaesani mi hanno riferito che non stanno più insieme e che si sarebbero lasciati poco dopo la registrazione del mese dopo (ovviamente li rivedremo a U&D per un confronto). Lei, comunque, ha deciso di tenere il bambino", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram.

Secondo Pugnaloni, inoltre, Simone potrebbe essere ancora in contatto con la tentatrice che ha baciato nel villaggio: "Vi avevo già accennato di qualche movimento tra lui e la single Rebecca, avrà inciso anche questo? Vedremo".

In arrivo un faccia a faccia a Uomini e donne

Per scoprire se le voci su Simone e Sonia B siano fondate o meno, i fan di Temptation Island dovranno aspettare almeno un paio di settimane.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, i due saranno ospiti di una delle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, e in quell'occasione dovrebbero raccontare cos'è successo tra loro dopo la fine del reality al quale hanno partecipato quest'estate.

Si dice che le riprese del dating show dovrebbero partire l'ultima settimana di agosto, ma su Canale 5 andranno in onda dopo la metà di settembre.