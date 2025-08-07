Tra poche settimane si registrerà la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne, e quel giorno trapeleranno i nomi di tutti i componenti del cast Over e Classico. In queste ore Giuseppe Molonia ha incuriosito i suoi follower con una dedica che ha deciso di fare a Maria De Filippi: il cavaliere ha pubblicato su Instagram la foto di un abbraccio che si è scambiato con la conduttrice nella passata stagione, e c'è chi ipotizza che potrebbe rientrare nel parterre già dalla fine di agosto.

La mossa social che non passa inosservata

Per tutta l'estate si è parlato di una possibile rottura tra Giuseppe e Rosanna, e i diretti interessati non hanno né confermato e né smentito le chiacchiere sul loro rapporto.

Poche ore fa, però, il cavaliere di Uomini e donne ha catturato l'attenzione dei fan con una storia che ha caricato sul suo profilo Instagram. Il protagonista dell'ultima edizione del dating-show, infatti, ha postato la foto di un abbraccio che gli ha dato Maria De Filippi in studio, un gesto d'affetto che lui ha voluto ricordare sui social.

Giuseppe ha anche aggiunto l'emoticon di un cuore rosso accanto al nome della presentatrice, un modo per ribadire la stima che nutre nei suoi confronti e per ringraziarla per lo spazio che gli ha dato nella passata stagione.

I dubbi sul rapporto d'amore con Rosanna

La dedica che Giuseppe ha fatto a Maria De Filippi sui social, ha spinto molti fan di Uomini e donne a ipotizzare un suo possibile ritorno in studio dopo l'estate.

Il cavaliere ha lasciato il cast la scorsa primavera per amore di Rosanna, ma negli ultimi mesi il loro rapporto sembra essersi raffreddato e c'è chi pensa che lui sarebbe pronto a rimettersi in gioco nel programma che gli ha dato molta popolarità quest'anno.

La coppia potrebbe anche essere ospite di una delle prime registrazioni della stagione per raccontare cos'è successo durante le vacanze, se è vero che c'è maretta come si vocifera oppure se non si fanno vedere più insieme solo per una questione di privacy.

Il botta e risposta a distanza tra Mario e Ida

Giuseppe non è l'unico cavaliere che dopo l'estate potrebbe rientrare nel cast di Uomini e donne. In questi giorni, infatti, sul web si sta parlando molto di Mario e dei segnali che sembra aver mandato a Ida tramite alcune risposte che ha dato su Instagram.

Cusitore ha confidato ai follower che tornerebbe a corteggiare Platano, che la considera una persona speciale, che le avrebbe detto "sì" in caso di scelta e che è sicuro che si rivedranno.

La replica della parrucchiera non ha tardato ad arrivare ed è stata molto pungente: "Non mi interessa proprio", ha intonato Ida ispirandosi ad una canzone in dialetto napoletano.