Stando a quello che si vocifera in rete da più di una settimana, sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Molti fan di Uomini e donne non stanno apprezzando il silenzio della coppia sui rumor che li vorrebbero in crisi o addirittura già ex, anzi sui social si possono trovare parecchi commenti negativi sul fatto che la corteggiatrice mette "mi piace" a riflessioni che confermerebbero la crisi, ma poi non parlerebbe chiaramente della sua situazione.

Il malcontento tra i sostenitori della coppia

Oggi 11 agosto Gianmarco e Cristina festeggiano tre mesi di fidanzamento (la scelta effettuata dall'uomo a Uomini e donne è stata registrata l'11 maggio), ma fino ad ora non si sono fatti vivi sui social per scambiarsi dediche o parole d'amore.

Da più di una settimana, infatti, si dice che i due sarebbero in crisi e a confermarlo sarebbe il gelo che è calato tra loro da quando lui è stato a Salerno ma ha alloggiato in un hotel e non a casa della compagna.

Molti fan della coppia non stanno gradendo il silenzio che entrambi hanno deciso di sposare nell'ultimo periodo, soprattutto perché sembra poco rispettoso nei confronti di chi li ha sempre sostenuti nel programma e successivamente.

"Ridicoli Gianmarco e Cristina, annunciassero la rottura e basta. Non interessa più a nessuno", ha scritto un'utente piuttosto contrariata su X.

Le mosse social di Cristina che fanno discutere

Come ha sottolineato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Cristina starebbe lanciando segnali sul momento difficile che starebbe vivendo nel privato.

"Le persone non si accorgono che ti perdono. Non si accorgono del fatto che avevi bisogno di una parola e non è stata detta, di un'attenzione che non ti è stata rivolta, di un gesto che sentivi indispensabile ma non è stato fatto", sono queste le riflessioni alle quali la corteggiatrice ha messo "mi piace" poche ore fa e che tanti hanno interpretato come una conferma indiretta ai rumor sulla crisi con Gianmarco.

"Non ha capito che la vittima proprio non le riesce? Io li ho sgamati mesi fa, e ora attendiamo in confronto in puntata", ha commentato l'esperto di gossip sul suo account social.

I dubbi degli utenti social

L'attuale comportamento di Gianmarco e Cristina non va giù a molti, ma in particolare a chi ha sempre creduto nel loro legame sin dall'inizio.

"La storia non funziona ed è palese, questa è la seconda crisi in due mesi. Non vedo futuro", ha commentato un'utente di X delusa dal comportamento di entrambi i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne.

Le mosse social della corteggiatrice, però, sembrano attirare più critiche del silenzio assoluto di Steri, tant'è che sui social c'è chi ha scritto: "Questo giochino dei like, del dico e non dico non mi piace. O parli o taci come fa lui lasciando ai posteri libera interpretazione".