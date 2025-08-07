Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 agosto su Canale 5, rivelano che Jale sarà molto preoccupata per la salute mentale di Sirin Sarikadi (Seray Kaya). Hatice ed Enver, invece, prenderanno in considerazione l’idea di divorziare dopo una nuova lite scoppiata in ospedale.

Jale in ansia per le condizioni mentali di Sirin

Jale sarà in ansia per le condizioni mentali di Sirin, che è l'unica donatrice compatibile con Bahar. Sinan cercherà di stare vicino alla dottoressa, ma lei faticherà a lasciarsi andare, ancora troppo coinvolta dal divorzio con Musa.

Sarp cercherà di parlare con sua madre Julide, che conosce i segreti di Piril e Suat. La donna si trincerà dietro a un muro di silenzio, preferendo incontrare il consuocero. Julide proverà a estorcere altri soldi a Suat per mantenere il silenzio su Bahar, Nisan e Doruk.

Seyfullah annuncerà a Ceyda che dovrà sposare Peyami. La cantante si alleerà con Yeliz e Bahar quando Teoman le porterà via l'auto. Le tre donne stringeranno un patto per affrontare insieme le difficoltà.

Enver e Hatice in procinto di divorziare

Jale comunicherà a Enver e Hatice che Sirin è stata individuata come donatrice compatibile di midollo osseo per Bahar (Özge Özpirinççi). La coppia avrà uno scontro molto duro davanti all'ospedale, che metterà in discussione il loro matrimonio.

Jale cercherà di fare da mediatrice tra Hatice ed Enver, che sembreranno decisi a divorziare.

Bahar, invece, affronterà sempre più problemi economici, nonostante sia stata riammessa in stireria. Enver cercherà di rassicurarla, contando sulle vendite delle camice cucite per Abbas, andando incontro a un'amara scoperta: l'acquirente ritirerà tutta la merce senza pagare nulla.

Sirin si accorgerà di essere spiata da un complice di Suat, dopo aver raccontato i suoi sospetti su Sarp a Levent.

Jale ha mandato via Sirin di casa

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio agosto su Canale 5, Jale ha mandato via Sirin di casa per aver detto a Bora del divorzio tra lei e Musa. Nel frattempo, Nisan e Doruk hanno preparato la colazione a Bahar, notando un graffio sulla sua guancia.

I bambini hanno chiesto alla mamma come si sia procurata quel taglio.

Piril, invece, ha deciso di nascondere alcune foto di Bahar, Nisan e Doruk a Sarp per impedirgli di scoprire la verità su di loro. Hikmet ha capito di non potersi più fidare di Peyami e ha confessato al suocero di essersi innamorato di Ceyda. Seyfullah ha minacciato il genero, avvertendolo che ci sarebbero state conseguenze se non avesse rinunciato alla relazione.