Lunedì 6 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Secondo le anticipazioni su quanto accaduto nello studio del dating show, diffuse da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram, Isabella ha deciso di abbandonare la trasmissione dopo le accuse ricevute da Christian. Nel frattempo, Cristiana ha dato il suo primo bacio a Jakub.

Isabella lascia Uomini e Donne

Il percorso di Isabella si è concluso senza un lieto fine: la dama del parterre over ha scelto di interrompere la sua esperienza nel programma di Canale 5 senza aver trovato l’amore.

La decisione è stata presa durante la registrazione del 6 ottobre, in seguito a quanto accaduto in studio. In particolare, Isabella ha lasciato il programma a causa delle accuse mosse da Christian. Va ricordato che, nelle precedenti registrazioni, tra i due c’era stata una discussione culminata con due schiaffi che la dama aveva dato al cavaliere.

Cristiana e Jakub: scatta il primo bacio

Al momento, Lorenzo Pugnaloni non ha fornito ulteriori dettagli sulle accuse rivolte da Christian a Isabella. Non è chiaro se la decisione della dama sia definitiva o se nelle prossime registrazioni possa esserci un ripensamento e un eventuale ritorno in studio per chiarire quanto rimasto in sospeso. Intanto, prosegue il trono di Cristiana, che ha vissuto un momento significativo: il suo primo bacio a Uomini e Donne è stato con il corteggiatore Jakub.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario è uscito con Magda e Gemma

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Gemma Galgani è rimasta particolarmente colpita da Mario Lenti, nuovo cavaliere del parterre over. La dama torinese ha fatto alcune esterne con Mario, trovandosi molto bene con lui e spendendo parole importanti nei suoi confronti. Tuttavia, in studio, Lenti ha raccontato di essere uscito anche con Magda, con la quale ha condiviso un aperitivo, mostrato in un filmato trasmesso durante la puntata. Gemma è rimasta delusa nel scoprire di non essere l’unica donna che è uscita con il cavaliere e ha iniziato a discutere con la sua rivale.

Nel frattempo, Sebastiano è tornato in studio per raccontare quanto accaduto con Cinzia durante l’estate.

La dama campana, una notte, ha chiamato per errore il cavaliere del trono over e, dopo essersi sentiti telefonicamente, i due si sono visti. È stato Sebastiano a recarsi da Cinzia e, durante l’incontro, hanno trascorso la notte insieme. Sebastiano ha poi raccontato i dettagli alla redazione e nello studio del dating show, mentre Cinzia, all’epoca, non aveva rivelato allo staff di Maria De Filippi di aver avuto un incontro passionale con lui.