Giovedì scorso Martina De Ioannon ha spiazzato i fan di Uomini e donne pubblicando su Instagram la canzone L'amore è una cosa semplice, ovvero quella che c'era come sottofondo nell'esterna in cui Gianmarco Steri andò in camerino e la baciò senza dirle nulla. Sui social, però, c'è anche chi ha notato che i due hanno pubblicato la foto di un tramonto a pochi minuti di distanza, e questo è bastato per far riaffiorare ricordi della loro conoscenza nel programma.

La segnalazione di alcuni attenti fan

Il 7 agosto i fan di Uomini e donne non si sono lasciati sfuggire alcune mosse social di due amatissimi protagonisti della scorsa edizione.

Qualcuno ci ha tenuto a segnalare a Deianira Marzano che Martina aveva appena postato una storia Instagram che in molti hanno ricollegato alla sua conoscenza con Gianmarco nel programma.

"Lei ha pubblicato questa storia con la musica in sottofondo di quando lui è andato a baciarla mentre era sul trono", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha condiviso con i suoi follower in queste ore.

Il brano in questione è L'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro, ovvero quello che la redazione del dating-show aveva scelto per accompagnare le immagini di una breve ma significativa esterna tra i due, quando Steri andò in camerino dalla tronista e per fare pace la baciò senza dire neanche una parola.

I commenti degli utenti di X

Ad incuriosire i fan, però, è stata anche un'altra cosa: giovedì sera sia Martina che Gianmarco hanno pubblicato la foto del tramonto, anche se c'è da precisare che gli scatti sono stati fatti in posti diversi.

"Gianmarco, Martina, e la canzone e i tramonti...", "Non è divertente", "Sarà pure una casualità, ma non fa ridere", "Mi viene da piangere", "Cosa significa tutto questo?", si legge su X da quando i due protagonisti di Uomini e donne hanno postato alcune storie che sembrano avere qualcosa in comune.

gianmarco….

martina….

e la canzone

e i tramonti ….

NON È DIVERTENTE….#coatters — Stefania 2.0 (@maipiuship2) August 7, 2025

Le voci di crisi su Gianmarco e Cristina

In questi giorni sul web si sta parlando molto di Gianmarco per il gelo che sarebbe calato tra lui e Cristina.

A distanza di poco più di una settimana dalle ultime foto che hanno postato sui social, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne hanno cominciato ad ignorarsi e a fare vite separate.

Di recente, infatti, Steri è stato a Salerno per lavoro e anziché dormire a casa della fidanzata ha alloggiato in un hotel.

Nel corso di una diretta che ha fatto con gli amici su TikTok, Gianmarco ha ripetuto più volte che era da solo in albergo e che dopo la serata in discoteca sarebbe ripartito.

Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, la coppia starebbe vivendo un periodo difficile per ragioni che per ora non sono ancora trapelate.