Nella giornata di venerdì 8 agosto, l'esperta di tv e gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione (arrivata da un'utente anonimo) sulla possibile partecipazione di un ex tronista di U&D al Grande Fratello: "Gianmarco Steri non ci sarà".

Marzano ha poi aggiunto: "Raul Dumitras non è mai stato chiamato".

Raul Dumitras ha partecipato a Temptation Island due edizioni fa in coppia con Martina De Ioannon, ma al momento del falò di confronto i due hanno deciso di prendere strade separate.

A seguire De Ioannon ha ricevuto un'offerta da parte di Mediaset per salire sul trono di U&D venendo corteggiata proprio da Gianmarco Steri, che alla fine ha però perso il rush finale con Ciro Solimeno.

Il retroscena

Con ogni probabilità la macchina organizzativa del GF è già al lavoro per la prossima edizione, ma i nomi dei futuri concorrenti sono ancora top secret.

Diversi rumor hanno tuttavia riportato le candidature di Gianmarco Steri e Raul Dumitras, un'ipotesi quella legata alla loro possibile partecipazione al GF che è stata però smentita dall'esperta di gossip Deianira Marzano: "Gianmarco non farà il GF a settembre. Non è stato chiamato da nessuno e i rumor che circolano sono infondati. Neanche Raul è stato mai chiamato".

Se il tutto rispondesse al vero, i telespettatori non assisteranno dunque ad alcun triangolo amoroso come accaduto due anni fa con l'ingresso di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti (protagonisti qualche tempo prima a Temptation Island).

Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti hanno espresso un opinione su quella che sarà la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura.

Sembra che la data d'inizio scelta sia il 29 settembre, mentre il termine è fissato a dicembre. Nel caso gli ascolti dovessero essere soddisfacenti il programma potrebbe essere allungato fino a marzo.

"Osservando Simona Ventura in un recente evento, vedo in lei una dolcezza infinita, una maturità che abbraccia tutti: mamma per il pubblico, carezza per i suoi ospiti. Se questo è l’anticipo, avremo un reality sano, vero e pieno di cuore. Ne sono certa", "Menomale che è stata smentita la voce della presenza di Raul e Gianmarco. Proprio non ne posso più di questi personaggi visti e rivisti", "Se proprio dovesse entrare nella casa, spero solo in Martina", "Non vedo l'ora di vedere il GF targato Ventura", "In pratica solo Signorini ha perso il posto fisso" sono alcuni dei commenti che si leggono sui social in queste ore.