Nadia Di Diodato sembra essersi già lasciata alle spalle l'esperienza da corteggiatrice a Uomini e donne, infatti tra pochi giorni inaugurerà un'attività commerciale nel paesino dell'Abruzzo dove è nata e dove ha vissuto fino all'adolescenza. Da quando la ragazza ha annunciato l'imminente apertura del bar del quale dovrebbe essere titolare, molti fan si sono chiesti se questa nuova avventura professionale potrebbe far saltare il suo ritorno in studio come tronista.

Nadia volta pagina dopo il rifiuto di Gianmarco

Da mesi si vocifera che Nadia sarebbe in lizza per il trono di Uomini e donne, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Tramite il suo profilo Instagram, infatti, la giovane ha annunciato che il 9 agosto ci sarà l'inaugurazione di un'attività che lei ha deciso di aprire con la sua famiglia: il Bar Etto.

Di Diodato ha condiviso con i fan parte dei suoi ricordi d'infanzia a Intermesoli, ovvero il paesino dell'Abruzzo dove ha scelto di portare Gianmarco per la loro ultima esterna prima della scelta.

La 24enne sembra aver accantonato l'esperienza in televisione e la delusione che ha ricevuto da parte dell'uomo che ha corteggiato per mesi e che alla fine le ha preferito Cristina.

Le riflessioni dei fan sui social

La notizia che Nadia ha dato su Instagram in queste ore, ha spinto alcuni fan di Uomini e donne ad interrogarsi sul suo futuro nel programma e su quante possibilità avrebbe attualmente di rientrare nella rosa dei nuovi tronisti.

"Nadia ha annunciato l'apertura di un bar che, da quanto si è capito, sarà gestito direttamente da lei. Quindi niente trono a settembre?", si legge tra le storie della pagina Dariatvgossip il 7 agosto.

"Aprire un'attività richiede tempo, dedizione e presenza costante e non è compatibile con gli impegni e le tempistiche della trasmissione. Le possibilità di trovarla sul trono sono davvero basse".

Gli altri candidati al trono

Se Nadia sarà o meno una nuova tronista di Uomini e donne si saprà soltanto a fine agosto, quando inizieranno le registrazioni dell'edizione 2025/2026 e trapeleranno i nomi di tutti i componenti del cast.

Stando alle indiscrezioni che circolano in queste nell'ultimo periodo, l'ex corteggiatrice di Gianmarco non sarebbe l'unico volto noto in lizza per il trono.

Tra i principali candidati alla poltrona rossa del format di Canale 5, infatti, ci sarebbero ben tre protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island: Sarah (di nuovo single dopo la rottura con Valerio nel villaggio), Flavio (il tentatore che ha colpito tutto il pubblico femminile sin dalla sua prima apparizione nel reality) e Rosario.

Quest'ultimo, però, di recente è stato avvistato insieme a Lucia alla stazione di Napoli e un'eventuale ritorno di fiamma lo escluderebbe dalla lista dei possibili tronisti.