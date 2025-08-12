Cambio palinsesto per La forza di una donna nella programmazione di venerdì 15 agosto 2025. L'appuntamento con la serie turca che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia Mediaset sarà regolarmente in onda anche nel pomeriggio di Ferragosto, seppur con alcune variazioni rispetto al tradizionale palinsesto.

La nuova puntata, infatti, non avrà una durata complessiva di un'ora e mezza come sta accadendo in questi giorni, bensì verrà ridotta a circa un'ora, per lasciare spazio a un doppio film sentimentale che prenderà il posto di Forbidden Fruit e If you love.

Come cambia il palinsesto Mediaset di venerdì 15 agosto

Il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione, per la giornata del 15 agosto, prevede la sospensione delle soap turche Forbidden Fruit e If You love nello slot orario che va dalle 14:15 alle 17:20 circa.

Eccezionalmente per la giornata di Ferragosto, i vertici del Biscione hanno preferito rivoluzionare il daytime pomeridiano, puntando sulla messa in onda di un doppio film sentimentale che terrà compagnia al pubblico.

Si partirà alle 14:10 con Inga Lindstrom - Il matrimonio dimenticato e, a seguire, alle ore 16, sarà la volta della pellicola tedesca Rosamunde Pilcher - Un amore senza tempo che andrà avanti fino alle 17:40 circa, come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset.

Mediaset riduce la durata de La forza di una donna nel palinsesto del 15 agosto

Per il pomeriggio di Ferragosto, quindi, sono previste delle variazioni che riguarderanno anche l'appuntamento con La forza di una donna, dato che la soap opera turca non andrà in onda dalle 17:20 come sempre.

Gli spettatori e appassionati che vorranno seguire le nuove vicende di Bahar e Sirin in prima visione assoluta, dovranno collegarsi con la rete ammiraglia del Biscione alle 17:40, quando andrà in onda la nuova puntata della durata di un'ora che farà da traino al consueto appuntamento di Sarabanda, condotto da Enrico Papi.

Il game show musicale, infatti, resta confermatissimo nel palinsesto anche in questo venerdì festivo per milioni di Italiani, in cui si assisterà a un inevitabile calo del numero di spettatori in daytime e prime time.

Bahar viene salvata dalla sorellastra Sirin nei prossimi episodi de La forza di una donna

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de La forza di una donna rivelano che, per Bahar, arriverà il momento di sottoporsi al delicato intervento per la donazione del midollo osseo.

Sarà la sorellastra Sirin a risultare compatibile con la donna e a decidere di sottoporsi al fatidico intervento per salvarle la vita, nonostante qualche titubanza iniziale e l'intenzione di dire "no" alla donazione del midollo.