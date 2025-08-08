Iniziano a farsi molto insistenti le voci su una possibile crisi in corso tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. Tra i due protagonisti di Uomini e donne sembra essere calato il gelo da giorni e ora l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione che potrebbe avallare questa tesi. Secondo quanto si legge sul web, la corteggiatrice frequenterebbe gli stessi posti di un ragazzo del suo gruppo (pare che giovedì 7 agosto fossero nello stesso ristorante che affaccia sul mare di Napoli), ma starebbe bene attenta a non farsi mai vedere con lui in foto sui social.

L'indiscrezione sul privato di Cristina

Da giorni si vocifera che Cristina e Gianmarco sarebbero in crisi, e loro non hanno ancora fatto o detto qualcosa che potesse rassicurare i fan.

Oggi, 8 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha condiviso con i suoi follower una nuova segnalazione che gli è arrivata sulla corteggiatrice di Uomini e donne e su un rapporto speciale che starebbe coltivando lontano da occhi indiscreti.

"Ieri lei era sicuramente al compleanno di un ragazzo, con cui è spesso. Le foto coincidono, sono fatte nello stesso luogo e si nota da rocce particolari che si vedono in entrambi gli scatti. Non c'è nulla di male, ma non mettono nessuna foto insieme, neanche una sola. Per me è tutto molto strano", si legge nel messaggio che l'esperto di gossip ha ricevuto in queste ore.

Il silenzio di Cristina sui social

Non è la prima volta che i fan sostengono che Cristina trascorrerebbe molto tempo con un ragazzo (non è ancora trapelata la sua identità), soprattutto quando Gianmarco è fuori per lavoro.

In passato si è vociferato che la corteggiatrice di Uomini e donne fosse in barca con lo stesso giovane con il quale avrebbe cenato giovedì in un ristorante che affaccia sul mare di Napoli.

I due, però, non sono mai apparsi nello stesso scatto e questo non fa altro che alimentare i sospetti di chi pensa che possano avere qualcosa da nascondere.

La giovane Ferrara, inoltre, non è mai intervenuta per commentare quest'indiscrezione o per rassicurare le persone che fanno il tifo per la sua storia con Steri.

Dubbi sul futuro della coppia

Tra pochi giorni saranno passati tre mesi da quando Gianmarco ha scelto Cristina negli studi di Uomini e donne, ma questa ricorrenza potrebbe non essere festeggiata.

Da un po' di tempo, infatti, si dice che i due sarebbero in crisi perché lui è stato a Salerno ma ha alloggiato in un albergo e non a casa della fidanzata, e poi ha ignorato tutte le domande che gli hanno fatto i fan sulla compagna mentre era in diretta con gli amici su TikTok.

Per il momento Steri e Ferrara non hanno rilasciato dichiarazioni sul loro rapporto, quindi è difficile capire se i rumor di questo periodo sono fondati oppure no.