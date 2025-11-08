Mediaset cambia ancora la programmazione de La notte nel cuore in prime time domenica 9 novembre 2025. In un primo momento, il nuovo appuntamento con la soap turca era previsto in palinsesto fino alle 00:15, ma all'ultimo momento in casa Mediaset si è scelto di optare per una variazione di durata.

Gli episodi inediti di domenica sera non andranno in onda fino a dopo la mezzanotte, ma termineranno mezz'ora in anticipo rispetto all'orario annunciato inizialmente, per poi lasciare spazio al consueto appuntamento con la trasmissione Pressing.

Nuovo cambio di programmazione per La notte nel cuore: la soap ridotta domenica 9 novembre

La domenica sera autunnale di Canale 5 continuerà a essere nelle mani de La notte nel cuore, una delle serie turche di maggior successo dell'ultimo periodo, in grado di catalizzare l'attenzione di oltre 2,4 milioni di spettatori a settimana con picchi del 17-18% di share.

Per la serata del 9 novembre, Mediaset aveva inizialmente previsto una puntata più lunga della soap turca, con una messa in onda prevista dalle 21:45 alle 00:15.

Rispetto alla settimana precedente, la serie turca avrebbe guadagnato all'incirca 30 minuti in più di messa in onda, ma in realtà, all'ultimo momento, c'è stata l'ennesima variazione di programmazione nel prime time domenicale di Canale 5.

La soap La notte nel cuore tagliata nel prime time di domenica 9 novembre

Per la serata del 9 novembre, La notte nel cuore andrà in onda con dei nuovi episodi che termineranno intorno alle 23:45, quando poi ci sarà il consueto appuntamento con l'anteprima della puntata successiva della soap, dopodiché la linea passerà alla trasmissione sportiva Pressing, in onda in diretta su Canale 5.

Gli spettatori della serie turca di Canale 5 potranno assistere alla messa in onda di una puntata leggermente più breve rispetto a quella prevista inizialmente, con gran finale atteso prima della mezzanotte.

Il grande successo d'ascolti della soap opera turca su Canale 5

In un primo momento, i vertici Mediaset avevano scelto di puntare sulla messa in onda de La notte nel cuore anche nel daytime pomeridiano di Canale 5, salvo poi cambiare idea.

Nel corso dell'estate, si è scelto di puntare su nuovi titoli per la fascia pomeridiana, come La forza di una donna e Io sono Farah, entrambe campioni di ascolti tra il pubblico femminile.

Per la serie turca con Nuh e Sevilay, invece, si è scelto di puntare sulla messa in onda in prime time con doppi appuntamenti settimanali della durata di oltre due ore.