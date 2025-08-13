L'inizio della trentesima stagione di Un posto al sole è previsto per lunedì 25 agosto, sempre su Rai 3 alle 20:50. Le nuove anticipazioni delle puntate in onda fino al 29 agosto rivelano che verrà dato ampio spazio alla crisi sentimentale tra Viola e Damiano. I due non si erano lasciati nel migliore dei modi e, inoltre, Damiano aveva baciato Rosa all’insaputa di Viola. Sembra che a intuire che qualcosa non va, prima ancora di sua figlia, sarà Ornella. La donna si renderà, infatti, conto che tra Viola ed Eugenio esiste ancora un forte legame.

Un posto al sole: la crisi tra Viola e Damiano

Viola è partita per Milano insieme a sua madre per restare accanto a Eugenio durante la delicata fase di recupero dopo l’intervento. Nel frattempo Damiano si è concesso qualche giorno di mare con suo figlio Manuel, mentre Rosa e Pino hanno scelto la Turchia come meta per la loro vacanza. Era questo il quadro apparentemente sereno prima della pausa, anche se chi segue la storia sa bene che, dietro le apparenze, le tensioni erano forti.

Rosa era ancora profondamente scossa dal bacio con Damiano e lui, oltre a sentirsi confuso da quel momento con la sua ex, viveva un disagio legato alla partenza di Viola, che ancora una volta aveva rifiutato di andare a vivere con lui.

Viola sembra intrappolata in una fase di negazione, ma è evidente che sia Eugenio sia Rosa provano ancora sentimenti per i loro ex.

Le anticipazioni rivelano che Ornella capirà che Viola è ancora innamorata di Eugenio. Un dettaglio simile non può essere inserito a caso e lascia intuire sviluppi importanti. Il clima si fa quindi sempre più carico di emozioni sospese e tensioni pronte a esplodere, in attesa di ciò che accadrà.

Eugenio non sta ancora bene

Dopo l’operazione le condizioni di Eugenio non saranno delle migliori e questo dettaglio è stato inserito dagli sceneggiatori con un obiettivo preciso, che potrebbe essere la morte del personaggio o un suo riavvicinamento con Viola. Nonostante le speculazioni degli ultimi giorni, aumentano le possibilità che Eugenio riesca a salvarsi e che tra lui e Viola possa esserci un nuovo ritorno di fiamma.

Parallelamente sembra molto probabile che Pino e Rosa si separino, mentre appare davvero difficile che Damiano scelga di tornare con la sua ex. In ogni caso la trama offre già abbastanza spunti per riempire di colpi di scena le prossime puntate.

Il futuro di Rosa e Pino

Nelle prossime puntate ci sarà il ritorno di Rosa a Palazzo Palladini. La donna ha scelto di non raccontare nulla al suo compagno Pino su ciò che è accaduto con Damiano, ma è molto probabile che prima o poi cederà e gli confesserà tutta la verità.

A quel punto Pino sarà costretto a prendere una decisione e, considerando i sentimenti che Rosa prova ancora per Damiano, le possibilità per questa coppia sembrano ridursi sempre di più.