L'estate 2025 di Belen Rodriguez si colora di nuove emozioni: la showgirl è stata avvistata in vacanza in Sardegna con un nuovo compagno, l'avvocato 37enne romano Nicolò De Tomassi. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, la ritraggono immersa nella bellezza della Costa Smeralda, tra sorrisi, giochi nel mare e un bacio che non lascia spazio alle interpretazioni. Un'intesa che sembra sbocciare all'improvviso, alimentata da incontri durante una gita in barca con amici comuni. L'ambientazione è quella perfetta per un flirt estivo: relax, mare e una complicità che traspare dai gesti.

Ma quella che potrebbe sembrare una semplice storia passeggera ha già catturato l'attenzione del pubblico.

Chi è Nicolò De Tomassi: il profilo dell'uomo al fianco di Belen Rodriguez

A distinguere questa liaison da flirt precedenti è innanzitutto la figura di Nicolò De Tomassi: un uomo riservato, lontano dal mondo dello spettacolo. Laureato in Architettura alla Sapienza di Roma, De Tomassi è imprenditore sportivo (cofondatore del Padel Park Roma) e avvocato penalista. Dietro a un profilo social privato, emerge la sua passione per lo sport e un network di amicizie eccellenti: tra i suoi follower spiccano nomi come il tennista italiano Matteo Berrettini. Quegli stessi ambienti dove si distinguono sobrietà, cultura e discrezione.

Ed è proprio questa figura elegante e intelligente che, secondo alcune fonti, ha colpito la conduttrice argentina. Non il solito protagonista di gossip, insomma, ma qualcuno in grado di rispettare i suoi spazi e costruire un legame sul rispetto reciproco.

Una nuova pagina dopo tempeste personali

L'estate di Belen Rodriguez è stata accompagnata da un desiderio di rinascita: dopo un periodo caratterizzato da depressione e momenti difficili, la showgirl aveva annunciato di cercare serenità e autenticità. La relazione con l'imprenditore sportivo sembra incastonarsi perfettamente in questa ricerca. Anche il contesto aiuta: questo flirt si dipana lontano dai palcoscenici televisivi, in un'atmosfera estiva di leggerezza e spontaneità.

Un dettaglio non da poco: mentre lei ritrova sorrisi e complicità al mare, Stefano De Martino, suo ex marito, è spesso avvistato con la nuova compagna, Caroline Tronelli. Ormai i loro percorsi sembrano scorrere paralleli. E intanto l'intesa tra la showgirl e Nicolò De Tomassi, sembra indicare un nuovo inizio sentimentale per la showgirl.