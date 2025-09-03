Ripartirà il 21 settembre Amici di Maria De Filippi.

In vista delle nuova edizione, diversi rumor affermano che si dovrebbe assistere ad un ritorno, quello di Veronica Peparini, che dovrebbe prendere il posto di Deborah Lettieri.

Sarà invece confermata in blocco la commissione di canto.

Amici 25, si parte il 21 settembre

Come accennato, Amici 25 partirà il 21 settembre. Non si conosce ancora con esattezza la data in cui verrà registrata la puntata, quel che si sa è che andrà in onda dalle ore 14:00 su Canale5. I casting per scegliere i nuovi allievi sono invece ancora aperti: a darne comunicazione nelle ultime ore è stato il profilo social della trasmissione.

La nuova stagione di #Amici25 parte UFFICIALMENTE Domenica 21 Settembre ⭐️



Fonte: Publitalia pic.twitter.com/2Likmcxl8N — AMICI NEWS (@amicii_news) September 1, 2025

Venendo alle possibili novità, si fa un gran vociferare dell'ipotetico ritorno di Veronica Peparini nella commissione di ballo.

Peparini dovrebbe unirsi ad Emanuel Lo e ad Alessandra Celentano per istruire al meglio i ballerini dell'edizione. La prof dovrebbe prendere il posto di Deborah Lettieri, che nell'ultima edizione del Serale ha affiancato Anna Pettinelli.

Nessun tipo di cambiamento, invece, per quanto riguarda la commissione di canto, che sarà ancora una volta composta da Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Possibili modifiche alla composizione delle squadre

Negli ultimi anni, diversi utenti e affezionati del programma hanno manifestato il desiderio di un cambiamento a livello di composizione delle squadre, e questa potrebbe essere l'edizione giusta.

Fino all'anno scorso, infatti, i ragazzi che venivano ammessi al Serale venivano divisi in tre squadre, con ogni team ad avere un coach di riferimento che aiutava gli allievi nella preparazione e affidava loro i pezzi da cantare o da ballare. Tra i personaggi iconici che hanno ricoperto il ruolo di coach in passato Emma, Elisa, Miguel Bosé, Morgan, Nek e J-Ax.

Dall'edizione 2025 dovrebbe però, dovrebbero tornare le classiche squadra bianca e squadra blu.

Con solo due squadre, ogni telespettatore potrà identificarsi al meglio e più facilmente con la compagine che più preferisce. Se la cosa dovesse essere confermata, cambierebbero anche gli equilibri all'interno del programma: a quel punto i concorrenti non dovrebbero più infatti sottoporsi solo a sfide individuali, ma anche a gare di gruppo.

Pare inoltre che verrà nuovamente offerta la possibilità di duettare e ballare con cantanti e ballerini famosi, proprio come accadeva in passato.