Lunedì 29 settembre è iniziato il daytime di Amici 25: la prima puntata della nuova edizione è stata interamente dedicata alle scelte degli allievi che avevano ricevuto più di un "sì" al debutto. Il 16enne Emiliano, per esempio, ha deciso di farsi seguire da Alessandra Celentano, mentre il rapper Plasma ha optato per Rudy Zerbi. Emanuel Lo e Anna Pettinelli non sono stati scelti da nessuno dei ragazzi che avevano apprezzato nel primo speciale della stagione.

I colloqui dopo la puntata

Il primo daytime della nuova edizione di Amici è stato totalmente incentrato sui ragazzi che dovevano scegliere il loro tutor, ovvero il professore che li seguirà fino alla fine dell'esperienza nella scuola.

La puntata del 29 settembre, dunque, si è aperta con i colloqui che Emiliano ha fatto con tutti e tre i professori di danza: dopo una brevissima riflessione, il ballerino 16enne ha deciso di entrare nella squadra capitanata da Alessandra Celentano.

Emiliano sceglie la Celentano come prof #Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) September 29, 2025

Il latinista Alex, invece, ha chiacchierato un po' con Emanuel Lo e con Veronica Peparini, e poi ha scelto quest'ultima per l'energia che gli ha trasmesso sin dal primo sguardo.

Rudy Zerbi rinuncia a Michele

Per quanto riguarda la categoria canto, due allievi erano contesi tra gli insegnanti: Plasma, ad esempio, ha incontrato prima Lorella Cuccarini e poi Rudy Zerbi, e a sorpresa ha scelto quest'ultimo senza pensarci.

"Credo che tu sei la persona giusta per me, quella più competente sul genere che faccio. Non ho bisogno di rifletterci", ha detto il titolare di Amici lasciando il docente senza parole.

A fronte di questa decisione istintiva, il professore di canto ha dovuto rinunciare ad un altro ragazzo al quale aveva detto "sì" durante il primo speciale della stagione.

"Ho una squadra con quattro elementi, e prendere anche te sarebbe troppo. Mi dispiace, ma le cose belle che ti ho detto continuo a pensarle", ha affermato Zerbi nel colloquio che ha avuto con Michele in sala prove.

Il giovane cantante, poi, ha preferito Lorella Cuccarini ad Anna Pettinelli.

L'ingresso dei titolari nella casetta

A fronte delle decisioni che hanno preso gli allievi dopo la prima puntata, emerge che due insegnanti non hanno convinto i titolari "contesi": Emanuel Lo e Anna Pettinelli, infatti, non sono stati scelti da nessuno dei talenti che avrebbero voluto nelle loro squadre.

Al termine del daytime di Amici che è andato in onda il 29 settembre, i 18 allievi si sono trasferiti nella casetta dove vivranno finché non concluderanno l'avventura.

A partire dal prossimo speciale, inizieranno le gare e le sfide che metteranno a rischio i cantanti e i ballerini che convinceranno meno i giudici e i professori.