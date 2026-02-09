La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 9 febbraio è stata dedicata in gran parte a Gemma Galgani e all'ennesimo confronto che ha chiesto di avere con Mario Lenti. In studio è stato mostrato anche un filmato del crollo che la dama ha avuto in camerino, uno sfogo che l'ha portata a mettersi in discussione dopo l'ultimo "no" del cavaliere del quale è innamorata.

Lacrime e riflessioni per Gemma

In tutta la prima parte della puntata di Uomini e donne del 9 febbraio si è parlato delle lacrime che Gemma ha versato in camerino dopo l'ennesimo rifiuto di Mario.

In un video che è stato mostrato in studio, infatti, si è vista la dama disperata e in preda alla frustrazione a causa del "no" che le ha detto il cavaliere il giorno del suo compleanno.

"Mi sono ritrovata da sola in albergo, è stata una delusione. Io non so più cosa fare, ci metto il sentimento ma non vado bene", ha detto la protagonista del trono Over tra i singhiozzi.

Le critiche per le dichiarazioni a Verissimo

Nel corso del confronto che ha avuto con Mario in studio, Gemma gli ha rimproverato un comportamento ambiguo che l'avrebbe portata a pensare che ci sarebbe potuto essere un riavvicinamento tra loro.

"A Verissimo hai parlato di porte semiaperte e io mi sono attaccata a quelle parole", ha detto la dama di Uomini e donne con tono rabbioso.

Il cavaliere ha lasciato intendere che in quell'occasione sarebbe stata Silvia Toffanin a portarlo a dire qualcosa di carino nei confronti di Gemma, proprio per non farla rimanere male per l'ennesima volta.

"Mi hai illusa", ha chiosato la 76enne prima di tornare al proprio posto nel parterre.

Il parere dei fan di Uomini e donne

L'ultimo faccia a faccia tra Gemma e Mario ha portato molti spettatori a criticare entrambi, lui per darebbe ancora corda alla dama e lei perché non sarebbe in grado di accettare un rifiuto.

"Come fa a non capire che non la vuole? Assurdo", "Non se ne può più di questa storia", "Abbiate pietà di noi, basta", "Mandateli via tutti e due", "Fuori, hanno stufato", "Questo siparietto va in onda da settembre, non sarebbe l'ora di smetterla?", "Ma chi crede a questi due falsi", sono alcuni dei commenti che i fan di Uomini e donne hanno scritto su X il 9 febbraio.