La classe 2025/2026 di Amici è stata formata nel corso della registrazione del 25 settembre: Le anticipazioni del web, infatti, informano fan e curiosi del fatto che gli insegnanti hanno detto "sì" a 18 talenti, e pian piano stanno trapelando i loro nomi. Le porte della scuola si sono così riaperte per Alessio, il ballerino nella passata stagione è stato costretto a ritirarsi a causa di un serio infortunio. Veronica Peparini, invece, ha ripreso posto nella commissione di danza dopo alcuni anni d'assenza.

L'identità dei nuovi titolari della scuola

Si sono concluse da poco le riprese della prima puntata di Amici 25, e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio e che i fan potranno vedere in tv domenica 28 settembre.

I professori hanno scelto di dare una possibilità a 18 ragazzi, un numero decisamente elevato che potrebbe variare nel corso della fase pomeridiana.

Tra i titolari che d'ora in poi studieranno nella scuola c'è anche Alessio, il ballerino che la scorsa primavera si è dovuto ritirare per un serio infortunio. Oggi il giovane si è ripresentato davanti alla commissione, ha ricevuto un "sì" e si è ripreso il suo banco.

Un altro danzatore, Emiliano, si è esibito per primo ed è stato l'unico a mettere d'accordo tutti e tre i docenti.

All'inizio della registrazione, invece, Maria De Filippi ha riaccolto Veronica Peparini: la coreografa ha preso il posto di Deborah Lettieri e per tutta la stagione affiancherà Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Tutti gli ospiti del debutto

Come accade da qualche anno a questa parte, anche nella prima puntata di Amici 25 sono stati alcuni ospiti Vip a consegnare le maglie ai nuovi titolari della scuola.

Le anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione del 25 settembre, infatti, svelano che sul palco si sono alternati: Geppi Cucciari, Francesca Fagnani, Giuseppe Giofrè, Stash, Irama e Simona Ventura.

I ballerini professionisti, invece, hanno interpretato una coreografia molto toccante per ricordare il 14enne che di recente si è tolto la vita: l'ex allievo Francesco è stato il protagonista dell'esibizione e a suo supporto c'erano Chiara, Giulia, Isobel, Elena, Alessia e Michele.

Inizia la corsa verso il serale

Dalla prossima puntata i 18 allievi della classe dovranno riconfermarsi, anche perché il loro obiettivo principale è di convincere il proprio professore di appartenenza che meritano di partecipare alla fase più importante di Amici, il serale.

Anche se mancano molti mesi al prime time, i ragazzi sanno infatti che il pomeridiano servirà per formarli per lo show che dovranno mettere in scena in primavera.