Giovedì 25 settembre si è svolta la prima registrazione della nuova edizione di Amici, quella che i fan potranno vedere su Canale 5 domenica prossima a partire dalle ore 14 circa. Le anticipazioni che stanno circolando sul web, dunque, svelano che i professori hanno scelto gli allievi della classe 2025/2026, e tra loro ci sono la tiktoker Michelle Cavallaro e Alessio, il ballerino che qualche mese fa si è dovuto ritirare per un infortunio. L'ultimo vincitore Daniele è tornato in studio con la coppa e ha fatto un discorso ai nuovi arrivati.

Al via la nuova edizione

Dopo circa quattro mesi, sono ricominciate le registrazioni di Amici e oggi, 25 settembre, c'è stata quella della prima puntata del pomeridiano della nuova edizione.

Questo appuntamento è stato quasi interamente dedicato alla formazione della classe, ovvero alla scelta dei ragazzi che d'ora in avanti studieranno canto e ballo all'interno della scuola.

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che sono stati i sei professori del cast a selezionare i talenti più meritevoli tra quelli che hanno superato i provini di quest'estate. Una cantante che ha convinto la commissione è Michelle Cavallaro, già nota al pubblico come ex concorrente de Il collegio e come "star" di TikTok.

Tra i ballerini, invece, c'è anche Alessio, che nella passata stagione si è dovuto ritirare per un infortunio.

Gli ospiti del primo speciale della stagione sono stati: Giuseppe Giofrè, Stash, Irama e Simona Ventura, che lunedì 29 settembre debutterà come conduttrice del Grande Fratello.

Daniele, il vincitore uscente, è entrato in studio con la coppa e ha fatto un bel discorso ai nuovi alunni, augurando loro lo stesso successo che ha avuto lui meno di un anno fa.

Il meccanismo del primo speciale della stagione

La scelta dei nuovi allievi di Amici è avvenuta con lo stesso meccanismo delle ultime edizioni: i cantanti e i ballerini che hanno superato i casting si esibiscono davanti alla commissione interna uno alla volta.

Per poter diventare un componente della classe 2025/2026 basta il "sì" di un professore della propria categoria di appartenenza; nel caso un ragazzo dovesse interessare a due o a tre docenti, sarà lui/lei a decidere chi diventerà il suo tutor.

Alla fine della prima puntata, si completa il cast della fase pomeridiana: a partire dalla settimana successiva, ogni titolare si dovrà riconfermare partecipando a gare e sostenendo sfide sempre più difficili.

Il daytime torna il 29 settembre

Anche se il primo speciale della nuova edizione è stato registrato il 25 settembre, Amici tornerà in onda domenica 28.

Il giorno seguente, ovvero lunedì 29, inizierà il daytime del talent: ogni pomeriggio attorno alle ore 16:10 i fan potranno aggiornarsi su quello che accadrà sia all'interno della scuola che nella casetta dove andranno a vivere i nuovi allievi.