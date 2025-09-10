Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di settembre rivelano l'uscita di scena di Salvo Amato dal cast della soap.

Per diverse stagioni il barista della Caffetteria Amato è stato uno dei volti rappresentativi della serie, ma quest'anno Emanuel Caserio, il suo interprete, ha scelto di interrompere la collaborazione e voltare pagina.

Un addio che si preannuncia particolarmente intenso, come svelato dal produttore Giannandrea Pecorelli.

Salvo esce di scena dal cast: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

La nuova stagione de Il Paradiso delle signore entra sempre più nel vivo e tra i colpi di scena di quest'anno spiccherà quello legato all'addio di Salvo.

Il barista sarà presente nelle prime settimane di messa in onda, dopodiché il suo Salvo lascerà definitivamente la città di Milano e si dirà pronto a voltare pagina.

Una decisione che arriverà dopo le continue incursioni dei genitori di Elvira nella vita della coppia, al punto da rovinare a Salvo anche la gioia del battesimo di suo figlio Andrea Maria.

La situazione in casa diventerà insopportabile e per tale motivo Salvo annuncerà alla moglie di aver preso una decisione: cedere la Caffetteria e prepararsi per un nuovo inizio.

L'uscita di scena di Salvo Amato dalla soap opera sarà straziante

Sarà Ciro Puglisi a prendere in mano le redini della Caffetteria Amato e a ricoprire il ruolo di titolare nel corso delle puntate autunnali de Il Paradiso delle signore.

Intanto, l'uscita di scena di Salvo si preannuncia particolarmente straziante per il pubblico, così come annunciato dal produttore della soap.

Prima di congedarsi dal mondo del grande magazzino milanese, Salvo avrà modo di salutare i suoi amici e ricorderà con grande affetto anche Armando Ferraris, l'ex capo magazziniere del Paradiso interpretato da Pietro Genuardi, scomparso a marzo 2025 dopo aver lottato per mesi contro una leucemia.

Gli ascolti della prima puntata de Il Paradiso delle signore su Rai 1

In attesa di questi episodi con l'uscita di scena di Salvo, l'esordio della decima stagione de Il Paradiso delle signore è stato visto da una media di circa 1,1 milioni di spettatori pari a uno share che ha raggiunto il 14,70%.

Durante la messa in onda, la soap ha toccato anche punte del 17% di share.

Numeri in calo rispetto a quelli registrati dal finale della scorsa stagione e più bassi rispetto alla soap La forza di una donna, che su Canale 5 ha registrato il 24% di share con una media di oltre 1,8 milioni di spettatori complessivi.