Le anticipazioni turche de La Forza di una Donna rivelano un incontro inaspettato tra due protagonisti. Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Sarp farà ritorno nella vita di Bahar, rivelandole di essere ancora vivo. La donna resterà sconvolta di fronte a questa verità. Inoltre, Sarp metterà in guardia la sua prima moglie da un pericolo imminente. Bahar, inoltre, scoprirà anche che tutti le hanno nascosto la verità, compresi i suoi figli, e andrà su tutte le furie.

Bahar scopre che Sarp è vivo e si sente tradita da tutti

Sarp si presenterà alla porta di Bahar dopo aver scoperto che alcuni uomini legati a Nezir Korkmaz si sono stabiliti nei pressi della sua abitazione.

Nonostante il rischio, con l’aiuto di Munir, l’uomo rivelerà alla moglie di essere vivo e la metterà in guardia da possibili minacce. Dopo il breve incontro, Sarp si allontanerà nuovamente, lasciando Bahar in uno stato di profonda confusione. La donna, appena ripresasi dal trapianto di midollo osseo, scoprirà che le persone a lei più care le hanno nascosto la verità su suo marito, costringendo persino i suoi figli Nisan e Doruk a tacere. Sentendosi tradita, la donna interromperà ogni rapporto con loro, incapace di perdonare chi ha contribuito a tenerla all’oscuro di una verità così importante.

Sarp confessa a Piril il motivo per cui non può tornare da Bahar

Nel frattempo, Sarp farà ritorno dalla sua seconda moglie Piril e dai gemelli.

Tuttavia, sarà evidente che il suo pensiero è costantemente rivolto a Bahar e ai figli nati dal primo matrimonio. Piril, intuendo la situazione, lo affronterà chiedendogli se esista la possibilità di un ritorno con la sua ex moglie. Sarp confesserà quindi alla consorte di non poter tornare da Bahar a causa di alcune foto compromettenti scattate da Sirin prima del trapianto. Quelle immagini, che potrebbero far credere a Bahar che lui abbia avuto un rapporto con la cognata, rappresentano per lui un ostacolo insormontabile. Piril, sconvolta dalla rivelazione, si troverà davanti a una scelta difficile: le fotografie, infatti, sono ora in suo possesso, dopo averle sottratte dal cellulare di Sirin.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Doruk ha visto Sarp

Nelle precedenti puntate de La Forza di una Donna andate in onda su Canale 5, Doruk si è recato in ospedale e ha incontrato suo padre Sarp nel parcheggio. Tuttavia, l’uomo non ha riconosciuto il bambino. In seguito, Doruk ha subito avvertito sua madre e la sorella di aver visto Sarp, e tutti insieme sono andati a cercarlo, senza riuscire a trovarlo. Nel frattempo, Julide ha perso la vita nella piscina della villa di suo figlio, ma Suat ha fatto portare via il corpo, costringendo Piril a mantenere il silenzio sull’accaduto.