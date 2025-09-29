La trasmissione di Rai 2 Belve sta per ripartire. Francesca Fagnani tornerà a fine ottobre su Rai 2 con le sue interviste taglienti e senza sconti, e tra i nomi degli ospiti spicca quello di Belen Rodriguez. Dopo un lungo corteggiamento, infatti, la conduttrice sarebbe riuscita a convincere la showgirl argentina a sedersi sulla celebre poltrona rossa del programma.

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, la showgirl argentina sarà proprio la protagonista della puntata inaugurale della nuova stagione: un colpo importante per il talk show, che da anni porta in televisione confessioni, rivelazioni e momenti indimenticabili grazie allo stile diretto e pungente della conduttrice Fagnani.

Quella di Belen Rodriguez a Belve sarà una delle interviste più attese della stagione: da sempre personaggio capace di catalizzare l’attenzione, la sua partecipazione al programma promette di offrire spunti inediti sulla sua vita privata e professionale.

Belen Rodriguez inaugura la stagione di Belve

Da tempo circolavano voci sulla possibilità che Belen Rodriguez partecipasse al programma, ma lei stessa aveva più volte ammesso di non sentirsi pronta: "Penso che sia un format diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe… ma al posto della conduttrice forse sarei più comprensiva", aveva dichiarato in passato la showgirl. Ora però qualcosa sembra essere cambiato se l'argentina è pronta a raccontarsi davanti alle telecamere.

La sua presenza a Belve non passerà inosservata: nel corso degli ultimi mesi, infatti, la showgirl è finita più volte al centro delle cronache di costume, tra la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la nuova vita sentimentale e i progetti professionali che la tengono divisa tra televisione, moda e radio. Ad esempio, Rodriguez sarà protagonista per una notte nel programma Ballando con le Stelle.

Le voci sullo stop in radio

Proprio sul fronte radiofonico si è acceso un nuovo caso. Belen Rodriguez, infatti, stando a quello che ha rivelato in esclusiva Libero, avrebbe avuto dei problemi col programma Matti Da Legare, che conduce con Barty Colucci e Vincenzo De Lucia su Radio2, ma non si sarebbe presentata alla terza puntata, alimentando rumors su un possibile addio anticipato.

Le indiscrezioni parlano di una presunta decisione della conduttrice di interrompere la collaborazione. Libero ha parlato di possibili dissapori o tensioni con persone che lavorano in radio, ma dalla Rai è arrivata una smentita.